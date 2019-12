RASSEGNA STAMPA – Le prime pagine dei quotidiani di oggi 01 12 2019

La RASSEGNA STAMPA di venerdì 29 novembre – Le prime pagine di calcio : “Ibra - Milano casa mia” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “Milano, casa mia”, è il messaggio di Zlatan Ibrahimovic che sembra avvicinarsi sempre di più al ritorno al Milan. I rossoneri stanno disputando una stagione difficile e deludente, sono in lotta per la salvezza e hanno ...

RASSEGNA STAMPA di giovedì 28 novembre – Lu-La Park - Napoli tutto cuore [FOTO] : Rassegna stampa – Champions League in primo piano sui quotidiani in edicola oggi, 28 novembre. L’Inter ha vinto 3-1 in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga. Strepitosa, in particolare, la prestazione dei due attaccanti: Lautaro Martinez e Lukaku. La Gazzetta dello Sport celebra l’accoppiata con il titolo “Lu-La Park”. Il Corriere dello Sport scrive semplicemente “Giganti” con una foto di Lukaku. ...

La RASSEGNA STAMPA di mercoledì 27 novembre – ‘Incredybala’ - ‘Juve bella Joya’ [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 27 novembre – L’eroe di giornata non può che essere Paulo Dybala. Con l’ennesima rete bella e decisiva in Champions, regala ai bianconeri anche la certezza del primo posto con una giornata d’anticipo. Una punizione da posizione impossibile, la sua, a ridosso dell’intervallo. E i giornali lo celebrano alla grande. “Juve bella Joya” scrive la Gazzetta dello Sport. E, ...

La RASSEGNA STAMPA di martedì 26 novembre – Le prime pagine di calcio : "Chiesa vota Juve" : "Chiesa vota Juve", "Sarri vota Cr7", la rosea mette in primo piano la Juventus. Nel dettaglio si parla del futuro di Chiesa, il calciatore della Fiorentina non è sceso in campo nell'ultima giornata ...

RASSEGNA STAMPA di lunedì 25 novembre – King Kulusevski - il dottor Conte - Napoli comincia la stangata [FOTO] : Rassegna stampa – Si parla di Serie A e mercato sui quotidiani in edicola oggi, 25 novembre. La Gazzetta dello Sport apre con “La ricetta del dottor Conte”. L’Inter perde Barella per un mese e il tecnico studia le alternative: da Sensi a Gagliardini fino ai nomi per il mercato di gennaio. Per Kulusevski, protagonista con la maglia del Parma ma di proprietà dell’Atalanta, si scatena l’asta: sfida ...

La RASSEGNA STAMPA di venerdì 22 novembre 2019 – In primo piano Ibra - Balotelli e Ribery : La rassegna stampa di venerdì 22 novembre – In primo piano, i protagonisti della giornata di ieri: Ibrahimovic e Balotelli. Il primo al centro delle voci di mercato che lo rivorrebbero al Milan, il secondo per essere andato via dall’allenamento del Brescia nel bel mezzo della seduta. Gazzetta dello Sport titola: “Ibra-Balo In e Out”. Grande spazio a Ribery, con un’intervista esclusiva, da parte del Corriere ...

La RASSEGNA STAMPA di giovedì 21 novembre – Le prime pagine di calcio : "torna a casa Ibra" : In attesa della nuova giornata del campionato di Serie A che promette grande spettacolo ed emozioni sono in arrivo giorni caldi per il calciomercato con la sessione invernale pronta ad ...

RASSEGNA STAMPA del 20 novembre – In primo piano San Siro - rinnovi Juve e confronto Ancelotti-Rizzoli [FOTO] : Rassegna stampa del 20 novembre – Concluse le serate di qualificazioni europee, qualche giorno di “pausa” prima di rituffarsi in campionato. E così, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi dedicano spazio ad altri argomenti. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla tematica legata allo stadio di Milano e lancia un sondaggio: “San Siro amore mio”, titola la rosea nel riquadro grande. Tutto Sport ...

La RASSEGNA STAMPA di martedì 19 novembre – Le prime pagine di calcio : "un'Italia esagerata" [FOTO] : Nella serata di ieri è scesa in campo l'Italia di Roberto Mancini, altra prestazione super per gli azzurri che hanno asfaltato l'Armenia, il risultato di 9-1 non lascia dubbi sull'andamento dell'incontro. ...

RASSEGNA STAMPA di lunedì 18 novembre – Tocca a Ciro - Ibracadabra - la pirlata [FOTO] : Rassegna stampa – Sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, 18 novembre, si parla di Nazionale italiana, mercato e Formula 1. Forte il titolo de “La Gazzetta dello Sport” sul disastro delle Ferrari in Brasile “pirlata”. Spazio all’Italia che sfida l’Armenia nell’ultima gara delle qualificazioni ad Euro 2020. La rosea titola “Tocca a Ciro” in riferimento alla titolarità ...

La RASSEGNA STAMPA di sabato 16 novembre - le prime pagine di calcio : "filotto d'Italia" [FOTO] : In primo piano ovviamente le imprese dell'Italia, "filotto d'Italia" titola la rosea in riferimento all'ennesima vittoria della squadra di Mancini che metto a segno il decimo successo consecutivo, un ...

La RASSEGNA STAMPA di venerdì 15 novembre - in primo piano Ronaldo e non solo : c’è una bomba di mercato [FOTO] : La rassegna stampa di venerdì 15 novembre – Le prime pagine di oggi relative al mondo del pallone non possono non parlare ancora una volta di Cristiano Ronaldo. Anche senza Serie A, lui fa sempre discutere. A dispetto dei recenti problemi con la Juventus, l’attaccante si scatena con la sua Nazionale segnando una tripletta nel 6-0 del Portogallo alla Lituania: “CR7 vite, Ronaldo sta benone” titola il Corriere dello ...

RASSEGNA STAMPA di giovedì 14 novembre – CR7 Portogiallo - il Milan nella rete di Raiola [FOTO] : Rassegna stampa – E’ il caso Cristiano Ronaldo a tener banco sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 14 novembre. La Gazzetta dello Sport apre con “CR7 Portogiallo”. Intanto il Milan ha pronto il piano per Ibrahimovic, che ha annunciato l’addio ai La Galaxy. Il Corriere dello Sport si interessa alla questione degli agenti dei calciatori del Milan. In particolare, è un Mino Raiola piglia ...

La RASSEGNA STAMPA di mercoledì 13 novembre – Le prime pagine di calcio : "Milan - Ibra è l'uomo per te" [FOTO] : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, in campo l'Italia di Roberto Mancini. La pausa può essere molto utile per le dirigenze di Serie A con l'intenzione di muoversi sul mercato e provare ...