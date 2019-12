Abruzzo | escursionisti cadono in un dirupo e perdono la vita sulla Maiella

Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Tragedia poche ore fa in, sul monte della, in provincia di Pescara, dove sono stati trovati senzadue. Per adesso la loro identità non è stata resa nota, ma da quello che si riesce ad apprendere pare che le vittime fossero parte di un gruppo di quattro persone che avevano deciso di trascorrere una giornata in montagna. Tutto sembrava andare per il verso giusto, quando all'improvviso i due sono scivolati sul ghiaccio. Sotto di loro c'era une glisono caduti proprio lì dentro. Per gli amici era davvero impossibile recuperarli, e per questo hanno chiamato immediatamente i soccorsi. All'arrivo di questi ultimi però non c'era più nulla da fare, in quanto i due erano già deceduti. Inutili sono valsi i tentativi di rianimazione praticati dal personale sanitario, giunto sul luogo del dramma con un elicottero del soccorso alpino. Luogo ...

