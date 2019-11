Omicidio-suicidio | morta anche moglie agricoltore

Brescia - uccide compagna a bastonate e si impicca/ Omicidio-suicidio - "l'ammazzerò…" : Omicidio-suicidio a Brescia: marocchino uccide compagna italiana a bastonate e si impicca in un parco, la scoperta dei due cadaveri.

Omicidio di Grace Millane : l'imputato dichiara in aula di aver tentato il suicidio : Stanno emergendo delle novità nel processo a carico dell’uomo accusato di aver ucciso Grace Millane. Il ventisettenne neozelandese, la cui identità è rimasta ancora nascosta, infatti, ha affermato di aver messo il corpo della povera Grace nel retro di un'auto a noleggio e di aver guidato fino ad una zona boschiva ad Ovest di Auckland. Una volta scavata una fossa profonda, l'avrebbe sepolta all’interno di una valigia. L'uomo prosegue raccontando ...

Padre - madre e figlia trovati morti in casa a Orvieto : ipotesi Omicidio-suicidio : Un uomo, la moglie e la figlia sono stati trovati morti nella notte in un’abitazione del centro di Orvieto: secondo l’ipotesi al vaglio dei carabinieri si sarebbe trattato di un duplice omicidio da parte dell’uomo poi suicidatosi. Accanto al suo cadavere i militari hanno trovato un’arma da fuoco.L’abitazione si trova in vico Sant’Antonio, nel centro della città. A dare l’allarme il fratello ...

Cerignola. Omicidio suicidio in località Posta Aucello : morti un sessantenne e una donna : Drammatico Omicidio suicidio nelle campagne di Cerignola nel Foggiano. Il grave fatto di sangue è avvenuto in località Posta Aucello.

Zandobbio - impiegata trovata morta/ Bergamo : Omicidio - incidente o suicidio? I dubbi : Zandobbio, impiegata trovata morta nell'ufficio tecnico del Comune in provincia di Bergamo: omicidio, incidente o suicidio? Le ipotesi degli inquirenti.

Omicidio Orta Nova - la figlia 21enne di Filomena tenta il suicidio lanciandosi dal terzo piano : Dramma senza fine a Orta Nova: la figlia di Filomena Bruno, la 53enne uccisa a coltellate lunedì scorso, ha tentato il suicidio lanciandosi dal terzo piano di un palazzo. La ragazza lo scorso settembre era fuggita in Germania con l'ex compagno, il 36enne Cristoforo Aghilar, fermato con l'accusa di aver ucciso la madre.Continua a leggere

Foggia - triplice Omicidio e suicidio : uccide la moglie e le due figlie e si toglie la vita : Un agente penitenziario di cinquantatré anni si è tolto la vita dopo aver ucciso nella notte a colpi di pistola la moglie di cinquantaquattro e le due figlie di dodici e diciotto anni. Il fatto è accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova, nella provincia di Foggia. Sul posto i carabinieri.Continua a leggere

Napoli - morti in casa.Omicidio-suicidio? : 19.54 E' l'omicidio-suicidio l'ipotesi più accreditata al momento per il caso di una coppia, una donna e un uomo conviventi, trovati morti in casa a Castello di Cisterna, nel Napoletano. I due, entrambi di 56 anni, lui italiano e lei ucraina, sono stati trovati privi di vita nella camera da letto,dai Carbinieri intervenuti a seguito della segnalazione dei familiari di lui che non avevano più notizie da ieri. Sul letto dove sono stati trovati ...