La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 disponibile per OnePlus 6 e OnePlus 6T

C’è la Open Beta 6 per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro e le novità non mancano : OnePlus comunica la disponibilità di un nuovo aggiornamento beta per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, i suoi ormai ex-top di gamma, contraddistinto dalla versione Open beta 6. L'articolo C’è la Open beta 6 per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro e le novità non mancano proviene da TuttoAndroid.

La modalità Battaglia di Hearthstone è ora disponibile in Open beta : Con un comunicato stampa Blizzard annuncia che la modalità Battaglia di Hearthstone, dopo un breve periodo in accesso anticipato limitato è ora disponibile in open beta.Tutti i giocatori sono invitati a visitare la Locanda di Bob in modo da organizzare al meglio le proprie strategie di gioco. In Battaglia di Hearthstone sarete in grado di scegliere tra 24 personaggi giocabili, ognuno dei quali avrà il proprio Potere Eroe che influenza il modo in ...