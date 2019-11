Fano | moldavo tenta di strangolare un ragazzo per una sigaretta

ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) Giorgia Baroncini Aggressione alla stazione delle corriere della città. Il 18enne, dopo aver picchiato due fratelli, si è scagliato contro le forze dell'ordine: arrestato Si è avvicinato a due ragazzini che stavano aspettando la corriera e ha chiesto con prepotenza una. "Mi dispiace, non fumo", ha risposto uno dei due giovani intimorito. E lui, sotto effetto dell'alcol, subito gli si è scagliato contro. L'aggressore è un 18ennegià noto alle forze dell'ordine di(Pesaro e Urbino) per vari furti e violenze. La violenza Erano passate le due del pomeriggio quando il giovane si è avvicinato a due fratelli (un 14enne e un 18enne) che stavano aspettando in stazione la corriera per Bellocchi per chiedere loro una. Alla risposta negativa di uno dei due, ilha perso le staffe e gli si è scagliato contro. Ha iniziato così a insultare e ...

