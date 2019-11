AMA Ennesima bonifica in via Madre Florenzia Profilio

romadailynews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Questa notte le squadre Ama sono nuovamente dovute intervenire in via(Municipio XIV) per rimuovere i rifiuti ingombranti presenti. Appena la scorsa settimana la stessa area era stata giàta con interventi di rimozione di ingombranti illecitamente abbandonati e pulizia di cumuli di rifiuti. Sono stati 6 – solo negli ultimi due mesi – gli interventi straordinari che Ama è stata costretta ad effettuare in questa via. Quello dell’abbandono dei rifiuti, è un fenomeno che ha un impatto negativo sia sul decoro urbano sia economico, poiché le bonifiche hanno un costo supplementare, inoltre rallenta la regolarità del servizio e reca un grave danno alla città collettività. L’abbandono di sacchi con scarti vari, di singoli oggetti, ingombranti, mobilia, ecc. è una pratica vietata ma difficile da sanzionare, perché gli autori della violazione devono ...

