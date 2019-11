Editoria | i De Benedetti trattano cessione del gruppo Gedi Espresso e Repubblica a John

Editoria : Calabresi - Carlo De Benedetti? ‘si è pentito di aver ceduto azioni ai figli’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Carlo De Benedetti lasciò le sue azioni ai figli ma poi con il tempo si è pentito e ora avrebbe voglia di riprendere quello che era suo”. Così a Sky Tg24 Mario Calabresi che è stato il direttore del quotidiano ‘La Repubblica’ dal 15 gennaio 2016 al 18 febbraio 2019 commentando l’offerta a sorpresa di Carlo De Benedetti per l’acquisto del 29,9% di Gedi già respinta da ...

Editoria : Rodolfo De Benedetti - ‘iniziativa mio padre non sollecitata - crea distrazione’ : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – “Sono profondamente amareggiato e sconcertato dall’iniziativa non sollecitata ne concordata presa da mio padre e il cui unico risultato consiste nel creare un’inutile distrazione, della quale certo non si sentiva il bisogno, rispetto al lavoro delle tante persone impegnate quotidianamente a garantire un futuro di successo al Gruppo Gedi, che da anni opera in un settore dei più sfidanti. I miei ...

Editoria : Rodolfo De Benedetti - ‘iniziativa mio padre non sollecitata - crea distrazione’ : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – “Sono profondamente amareggiato e sconcertato dall’iniziativa non sollecitata ne concordata presa da mio padre e il cui unico risultato consiste nel creare un’inutile distrazione, della quale certo non si sentiva il bisogno, rispetto al lavoro delle tante persone impegnate quotidianamente a garantire un futuro di successo al Gruppo Gedi, che da anni opera in un settore dei più sfidanti. I ...

Editoria : da De Benedetti offerta per 29 - 99% di Gedi - Cir ‘offerta irricevibile’ /Adnkronos : Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Da Carlo De Benedetti, attraverso la sua controllata Romed, arriva un’offerta per l’acquisto del 29,99% di Gedi, il gruppo Editoriale che include tra gli altri il settimanale ‘L’Espresso’, i quotidiani ‘La Repubblica’, ‘La Stampa’ e ‘Il Secolo XIX’. Un’offerta, presentata a Cir spa venerdì 11 (ma resa nota oggi), al prezzo unitario di 0,25 ...

Editoria : da De Benedetti offerta per 29 - 99% di Gedi - Cir ‘offerta irricevibile’ /Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nell’offerta indirizzata a Cir e al presidente Rodolfo De Benedetti e all’ad Monica Mondardini, il presidente del Cda di Romed, Luigi Nani sottolinea che si tratta di “un’offerta irrevocabile per l’acquisto del 29,99% di azioni costituenti il capitale sociale di Gedi Gruppo Editoriale al prezzo unitario di 0,25 euro per caduna azione, con il fine di non fare insorgere l’obbligo di ...

Editoria : da De Benedetti offerta per 29 - 99% di Gedi - Cir ‘offerta irricevibile’ /Adnkronos : Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Da Carlo De Benedetti, attraverso la sua controllata Romed, arriva un’offerta per l’acquisto del 29,99% di Gedi, il gruppo Editoriale che include tra gli altri il settimanale ‘L’Espresso’, i quotidiani ‘La Repubblica’, ‘La Stampa’ e ‘Il Secolo XIX’. Un’offerta, presentata a Cir spa venerdì 11 (ma resa nota oggi), al prezzo unitario di ...