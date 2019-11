Ue | Gentiloni | la crescita è la priorità assoluta

Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 28 novembre 2019) Ue,: "La priorita'sara' il rilancio della, c'e' molto da cambiare, per renderla più sostenibile sul piano ambientale

TerlizziGerardo : RT @CesareSacchetti: Gentiloni:'per quanto riguarda il mio lavoro, come commissario all’economia, la priorità assoluta sarà il rilancio del… - evrardo_orsini : RT @CesareSacchetti: Gentiloni:'per quanto riguarda il mio lavoro, come commissario all’economia, la priorità assoluta sarà il rilancio del… - RPegna : RT @CesareSacchetti: Gentiloni:'per quanto riguarda il mio lavoro, come commissario all’economia, la priorità assoluta sarà il rilancio del… -