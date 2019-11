Scontro tra Renzi e la magistratura

Terremoto Albania - INGV : in atto “uno Scontro tra blocchi litosferici - in passato ha generato maremoti” : Dopo l’evento Mw 6.2 avvenuto alle 03:54 del 26 novembre 2019 in Albania, “si sono susseguite varie scosse di una certa rilevanza“: lo riporta l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, in un approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti. “Dalla lista si vede che attraverso analisi più approfondite la Magnitudo momento per l’evento principale è stata rivista a Mw 6.2 dalla stima iniziale di Mw 6.5. Le scosse nell’area ...

Milano - saluti romani e fumogeni : gli ultrà della Dinamo Zagabria in corteo paralizzano la città. Scontro a San Siro : 12 tifosi feriti - anche un 14enne : Pomeriggio ad alta tensione a Milano per colpa dei circa 3mila tifosi della Dinamo Zagabria che hanno attraversato Milano in un corteo diretto allo stadio San Siro per la partita di Champions...

Milano - saluti romani e fumogeni : gli ultrà della Dinamo Zagabria in corteo paralizzano la città. Scontro a San Siro : 3 tifosi feriti - anche un 14enne : Pomeriggio ad alta tensione a Milano per colpa dei circa 3mila tifosi della Dinamo Zagabria che hanno attraversato Milano in un corteo diretto allo stadio San Siro per la partita di Champions...

Milano - saluti romani e fumogeni : gli ultrà della Dinamo Zagabria in corteo paralizzano la città. Scontro a San Siro : 3 tifosi feriti : Pomeriggio ad alta tensione a Milano per colpa dei circa 3mila tifosi della Dinamo Zagabria che hanno attraversato Milano in un corteo diretto allo stadio San Siro, dove si disputa in serata la...

Mali - Scontro tra elicotteri : 13 morti : 13.56 Sono tutti militari francesi i morti nell'impatto tra due elicotteri da combattimento in Mali. Sei ufficiali, sei sottoufficiali e un caporale erano a bordo di un Tigre e di un Cougar, impegnati in un'operazione antijihad. A dare la notizia dell'incidente, la presidenza francese. La Francia è impegnata militarmente in Mali -sua colonia fino al 1960- e in tutta l'area del Sahel, nell'operazione Barkhane. Partita nel 2014, Barkhane impegna ...

Scontro in Diretta tra Ricky Tognazzi e Marco Predolin con Insulti e Minacce! : A Live-Non è la D’Urso questa settimana Ricky Tognazzi e Simona Izzo si sono sottoposti al giudizio delle cinque sfere. Tuttavia Marco Predolin, che con il regista ha un conto in sospeso da due anni, ha iniziato immediatamente ad insultare Tognazzi. La discussione è degenerata e tra i due sono volati Insulti e minacce. Ecco cosa è successo durante la Diretta da Barbara D’Urso. Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono stati i protagonisti ...

Live non è la D'Urso - Scontro tra Marco Predolin e Ricky Tognazzi : volano insulti poi il colpo di scena : "Ti compatisco", dice Tognazzi. "Sei un maleducato. Sai solo insultare". Vecchie acredini, nate al Gf vip, rispolverate al Live non è la d’Urso. Predolin e Tognazzi sono ai ferri corti. volano parole grosse in diretta. Il famoso attore e regista incassa. Poi sbotta. Predolin, che aveva litigato al G

Bari - incidente sulla Sp231 - Scontro frontale tra due auto - gravi una bambina e una donna : Nelle serata di oggi, causa forse anche l’asfalto bagnato, sulla Sp231, all’altezza di Bitonto si sono scontrate frontalmente due auto, una Fiat Punto e una Lancia Musa. Ad avere la peggio i passeggeri della Lancia Musa, un’intera famiglia. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia municipale di Bitonto. I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti. Ricoverati d’urgenza in gravi condizioni una bimba e ...

Denunciati 28 ultras per gli Scontro dopo Fiorentina-Atalanta : Sono 28, al momento, gli ultras bergamaschi Denunciati dalla Digos della questura di Firenze per i gravi disordini avvenuti nel post partita dell’incontro di calcio Fiorentina-Atalanta del 27 febbraio scorso. Gli ultras sono accusarti di aver cercato prima e dopo la gara lo scontro con i tifosi avversari e di essere arrivati a sequestrare un pullman minacciando l’autista per poter scendere e darsi agli scontri. Tutti sono stati trovati in ...

Incidente Ceciliano - Scontro frontale tra auto : morti marito e moglie - 5 feriti : Incidente nel pomeriggio di ieri a Ceciliano, in provincia di Arezzo: due persone, marito e moglie, Claudia Babbini, 66anni, e Paolo Fatucchi, 70, sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in seguito ad uno scontro frontsale tra auto sulla strada regionale 71, già note per altri casi di cronaca nera. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo.Continua a leggere

Il Segreto trame iberiche al 29 novembre : l'Ulloa ha uno Scontro verbale con Isabel : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 dal 25 al 29 novembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, Raimundo Ulloa nutrirà la speranza di avere notizie su sua moglie Francisca. ancora nella tenuta di Isabel. Il marito di quest'ultima si recherà dalla Marchesa, che impedirà alla Montenegro di incontrarlo. Invece, Rosa annuncerà che ...

Amici 19 - seconda puntata di sabato 23 novembre 2019 : Skioffi - Valentin e Javier entrano nella scuola. Scontro tra Alessandra Celentano e Timor Steffens : Amici 19 Amici 19 prosegue nel sabato pomeriggio di Canale 5 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione del secondo speciale, avvenuta ieri. Amici 19: la diretta minuto per minuto della seconda puntata 14.11: Maria De Filippi entra in studio, saluta i professori e annuncia “i ragazzi di ...

Amici 19 - seconda puntata di sabato 23 novembre 2019 in diretta : Scontro tra Alessandra Celentano e Timor Steffens : Amici 19 Amici 19 prosegue nel sabato pomeriggio di Canale 5 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione del secondo speciale, avvenuta ieri. Amici 19: la diretta minuto per minuto della seconda puntata 14.11: Maria De Filippi entra in studio, saluta i professori e annuncia “i ragazzi di ...

U&D - Scontro social tra Karina Cascella e Barbara De Santi : 'Ti credevo più intelligente' : Non è la prima volta che alcuni personaggi di Uomini e Donne finiscono nel mirino di Karina Cascella che, anche se non è più un'opinionista della trasmissione, è sempre pronta a dire il suo parere a riguardo. Dopo aver criticato duramente Rosa Perrotta e Teresa Cilia in difesa della sua amica Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione, questa volta la sua attenzione si è concentrata su una dama del Trono Over: Barbara De Santi. Quest'ultima, ...