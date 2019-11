CorSport | è la notte di Allan Dopo San Siro può confermare di essere tornato

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Nonostante la crisi che sta ancora attanagliando il Napoli c’è un giocatore che più degli altri ha mostrato segni di ripresa, scrive il Corriere dello Sport. E’. Che già a Sanha dimostrato diin risalita, e che stasera avrà un’altra occasione per dimostrarlo contro il Liverpool. Al brasiliano gli appuntamenti con la Champions sono sempre piaciuti. Ha giocato partite straordinarie proprio con i Reds ma anche con il Psg. Stasera dovrà dare conferme del fatto che è. Dovrà rispondere “presente”, scrive il quotidiano sportivo. Ladella partita contro il Salisburgo, il 5 novembre, sappiamo tutti com’è andata a finire. Lo scontro con Edo, l’ammutinamento e tutto il resto, multa (altissima) compresa. In avvio di campionato ha sofferto gli impegni della Nazionale, poi l’infortunio, la distorsione al ginocchio contro l’Atalanta, il tentativo di furto, un ...

