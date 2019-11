Terremoto in Albania L'imbarco dei mezzi di soccorsi dal porto di Bari Immagini esclusive di Antenna ...

Fondazione Open - Marco Carrai indagato : il sospetto sul fedelissimo di Matteo Renzi : Subito un pesantissimo colpo di scena nell'inchiesta sulla Fondazione Open, la cassaforte di Matteo Renzi: tra gli indagati infatti spunta Marco Carrai, da sempre amico personale dell'ex premier nonché membro del Cda della Fondazione. Secondo quanto si apprende, la Guardia di Finanza infatti avrebbe

Antimafia : Commissione nazionale in missione a Palermo e Corleone : Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - Due giorni di missione in Sicilia per il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra e l'intera Commissione che oggi e domani saranno a Palermo in missione per svolgere un ciclo di audizioni. Oggi saranno auditi il Prefetto di Palermo, Antonella De Miro, congiu

Palermo : omicidio giovane donna - oggi i funerali a Giardinello : Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - Saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15, nella Chiesa Madre di Giardinello (Palermo) i funerali di Ana Maria Di Piazza, la ragazza di origini rumene di 30 anni uccisa sabato dall'uomo con cui aveva una relazione sentimentale extraconiugale. Il sindaco di Giardinello

Sardine. 5 curiosità che non ti aspetti : Sono tra i prodotti del mare più diffusi del Mediterraneo. Tenere, gustose ed economiche, le sardine sono considerate pesci “poveri” ma, come tutto il pesce azzurro, hanno una miriade di proprietà benefiche, tanto che gli esperti consigliano di mangiarne almeno due porzioni alla settimana. Ottime fonti di proteine ad alto valore biologico – ossia complete di tutti gli amminoacidi essenziali e non essenziali che vengono utilizzati dall’organismo ...

Chi è Marco Carrai - l’eterno braccio destro di Matteo Renzi : Grande amico fin da ragazzo dell'ex premier Matteo Renzi, è salito ora alle cronache per l’inchiesta della procura di Firenze sui finanziamenti alla fondazione Open. L'accusa ha avanzato ipotesi di reato per traffico di influenze, riciclaggio e violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici.Continua a leggere

Oroscopo di oggi Paolo Fox : previsioni mercoledì 27 novembre 2019 : Oroscopo del giorno Paolo Fox: le previsioni astrologiche di oggi Paolo Fox è tornato anche oggi protagonista a I Fatti Vostri con l’Oroscopo del mercoledì. Il programma ideato da Michele Guardì e condotto da Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Umberto Broccoli e Graziano Galatone è tornato a far compagnia al pubblico di Rai2 puntuale come sempre dalle 11.10 alle 13.00. Paolo Fox ha svelato l’Oroscopo del giorno, 27 novembre, segno ...

Come avere Google Assistant su Samsung Galaxy Watch : Oramai sempre più spesso utilizziamo gli assistenti vocali nella vita di tutti i giorni, in quanto essi possono aiutarci a velocizzare una miriade di azioni Come ad esempio conoscere il meteo, aggiungere un promemoria per leggi di più...

Parkinson : le onde sonore sul cervello “spengono” i tremori : I tremori del Parkinson potrebbero essere trattati, e contrastati, ‘bersagliando’ in modo mirato il cervello dei pazienti con speciali onde sonore ‘indolori’. Lo afferma un team di scienziati italiani, che sta utilizzando gli ultrasuoni proprio a questo scopo e presenterà i risultati di uno studio ad hoc la prossima settimana, al meeting annuale della Radiological Society of North America, a Chicago. I ricercatori ...

Strage italiani a Dacca : 7 persone condannate alla pena di morte : Un tribunale antiterrorismo di Dacca, la capitale del Bangladesh, ha condannato sette persone alla pena di morte in relazione all'attacco sferrato il primo luglio 2016 contro il ristorante Holey...

Tabellone Mondiali beach soccer 2019 : tutti gli accoppiamenti e i possibili incroci verso la finale : Ad Asuncion (Paraguay) stanno per entrare nel vivo i Mondiali 2019 di beach soccer, si è conclusa la fase a gironi e si è delineato il Tabellone della fase a eliminazione diretta che scatterà con i quarti di finale in programma giovedì 28 novembre. Le migliori otto squadre del Pianeta sono pronte ad affrontarsi nei primi confronti da dentro o fuori, si preannuncia grande spettacolo e si incomincia a fare tremendamente sul serio nella corsa verso ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : il calendario dai quarti alla finale. Date - programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Beach soccer, in corso di svolgimento ad Asuncion (Paraguay), entrano nel vivo. Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta, si parte con i quarti di finale in programma giovedì 28 novembre e poi weekend con le semifinali in scena sabato 30 novembre e le finali previste per domenica 1° dicembre. Le due parti del tabellone sembrano essere sbilanciate visto che le super potenze non sono distribuite equamente ...

Twitter inizierà a eliminare gli account inattivi da più di sei mesi : Twitter inizierà a eliminare gli account inattivi da più di sei mesi, a meno che non venga fatto un accesso prima della scadenza stabilita per la cancellazione, prevista per il prossimo 11 dicembre: l’inattività, per Twitter, è determinata in base

Manovra - la Plastic Tax dimezzata Retromarcia sulle auto aziendali : Dimezzamento della tassazione sulla Plastica e marcia indietro sulla stretta per le auto aziendali. Sono questi i pilastri del pacchetto di modifiche alla Manovra a cui sta lavorando il governo Segui su affaritaliani.it

Magia di Dybala : la Juve stende l'Atletico e vince il girone : Segui su affaritaliani.it