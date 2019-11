' Ndrangheta | Carabinieri Padova | 54 indagati in tutta Italia

‘Ndrangheta in Emilia - i carabinieri del Ros sequestrano 9 milioni ai fratelli Muto : Sigilli a beni per nove milioni ai fratelli Muto. I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Modena hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dalla dda di Bologna nei confronti dei fratelli Antonio e Cesare Muto. Il primo è attualmente in carcere perché condannato in primo grado nell’ambito del processo AEmilia per associazione di tipo mafioso, truffa ed estorsione, tutti reati aggravati dalla finalità mafiosa. Entrambi ...