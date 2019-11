Live non è la D' Urso | scontro tra Marco Predolin e Ricky Tognazzi | volano insulti poi il

CorSport : Mertens torna titolare a Liverpool. Non segna dal 23 ottobre : Dries Mertens è fermo a quota 116. Gliene mancano ancora 5 per raggiungere il record di Marek Hamsik. Proprio nel momento in cui sembrava non fermarsi più nella corsa all’ex capitano, Hamsik è arrivato a Napoli, scrive il Corriere dello Sport. E la corsa al record ha segnato una battuta di arresto. Sulla sortita napoletana di Marek il quotidiano sportivo scrive: “qualcosa di suo lascia, forse un fluido o chi può dirlo, perché il suo concorrente ...

“Ti guardo in faccia - pezzo di me**”. Botte da orbi tra Ricky Tognazzi e Marco Pedrolin a Live – Non è la D’Urso : “Finalmente posso guardare in faccia questo stro**!”. Siamo naturalmente nel salotto culturale e fine di Live-Non è la D’Urso. È da qui che due personaggi hanno dato vita a un’aspra diatriba dai contorni tutt’altro che chiari. I due personaggi televisivi sono: Ricky Tognazzi e Marco Predolin. Tra i due c’era un conto in sospeso risalente al 2017, quando il conduttore ha partecipato al Grande Fratello Vip insieme a Simona Izzo, moglie di ...

Live-Non è la D'Urso - Brosio scaglia l'acqua santa su Carmelo Abbate : Paolo Brosio e la sua ostentata fede cattolica sono ancora oggetto di polemica negli studi di Live-Non è la D'Urso tant'è che la conduttrice è stata nuovamente costretta ad intervenire per riprenderlo in una puntata decisamente animata del talk-show, incentrata sui casi di cronaca relativi a "suore incinte e preti con le amanti". Stando a quanto dichiarato da Brosio, Barbara D'Urso avrebbe sempre cercato di interromperlo per far parlare gli ...

RICKY TOGNAZZI/ 'Io e Simona Izzo abbiamo una relazione a tre' - Live non è la D'Urso - : RICKY TOGNAZZI a Live non è La D'Urso:' il vulcano è Simona. E il vulcano è affascinante, è tellurico, esplosivo. Io ho scelto di vivere sotto questa bomba'

UFFICIALE – Napoli - infortunio Insigne non ci sarà contro il Liverpool : le condizioni. I convocati : Il report della seduta odierna a Castel Volturno e le condizioni di Lorenzo Insigne La SSC Napoli, nel report della seduta odierna a Castel Volturno ha spiegato anche quali sono le condizioni di Lorenzo Insigne, che non partirà con la squadra per Liverpool a causa di un problema al gomito: “Ghoulam e Fabian Ruiz hanno effettuato allenamento personalizzato mentre Insigne ha svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo ...

Live – Non è la D’Urso - Mercedesz Henger : «Riccardo Schicchi non è il mio vero padre» : Mercedesz Henger Notizia “choc” in arrivo a Live – Non è la D’Urso. Nella puntata del programma di Barbara D’Urso in onda stasera su Canale 5, Mercedesz Henger rivelerà infatti di non essere figlia biologica di Riccardo Schicchi. Mercedesz sarà presente a Live per parlare di ciò allo scopo di evitare che il “gossip” distorca come sono andati realmente i fatti. “Mia madre mi ha svelato ...