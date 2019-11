Arrivano le multe del Napoli ai calciatori ' ammutinati' | decisione entro tre mesi

Fonte : agi

(Di martedì 26 novembre 2019) Sarà inappellabile e dovrebbe arrivarefine febbraio il giudizio del Collegio arbitrale chiamato a pronunciarsi sulladelcalcio di multare i suoiper l''ammutinitamento' del 5 novembre contro il ritiro deciso dalla società. La richiesta di risarcimento arriverà fino al 25 per cento dello stipendio mensile lordo per tutti i giocatori coinvolti ad eccezione di Allan e del capitano Insigne per i quali il presidente Aurelio De Laurentiis chiederà il 50 per cento, pari a quasi 370 mila euro. L'ufficializzazione dellearriverà tra oggi e domani, alla vigilia della partita che ildisputerà mercoledì sera a Liverpool per cercare di centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra è in silenzio stampa da tre settimane, da dopo la partita contro il Salisburgo, quando il gruppo decise di ...

