NBA – Marcus Smart denuncia un episodio di razzismo | “un tifoso di Denver mi ha urlato di

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019)undisubito durante Nuggets-Celtics: unavversario gli avrebbedi inginocchiarsihato un bruttodicapitatogli durante la sfida fra Nuggets e Celtics. Il cestista di Boston ha avuto un battibecco con unavversario che, come capitato anche a Westbrook in passato, gli hadi inginocchiarsi.(LaPresse/ EFE/LISA HORNAK) Nel post garasi è sfogato spiegando l’accaduto: “il mio piede era rimasto bloccato dalla sedia della prima fila, quindi sono inciampato. Subito dopo unmi ha: ‘giusto così! Rimani a terra e mettiti in ginocchio!’. Scusa?! Gli ho risposto per le rime dicendogli: ‘ascolta, guarda la partita e stai zitto perché se fossimo per strada ti garantisco che non diresti nemmeno una parola’. L’ho riferito anche alla security, ma non ha ...

Pianeta_Basket : NBA - Celtics, Marcus Smart arrabbiato dopo un alterco con un fan dei Nuggets - sportli26181512 : NBA, scintille tra Joel Embiid e Marcus Morris: sfiorata la - rudisimonelli : @rprat75 @pierluigipellig @RadioSportiva @NBA Un progetto per essere tale deve essere sviluppato in maniera ragione… -