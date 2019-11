Le sardine hanno ragione | è finita la pacchia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Il rifiuto nei confronti delle classi politiche e delle istituzioni cosiddette democratiche – che per la verità di democraticosempre meno – costituisce un tratto rappresentativo molto significativo dell’attuale fase politica internazionale. Dall’Algeria al Sudan, dall’Iraq al Cile, dalla Catalogna alla Francia, masse crescenti e sempre più arrabbiate di popolo scendono in piazza per contestare i governi asserviti alle logiche neoliberiste e neocoloniali, scontrandosi a volte con una brutale e feroce repressione che lascia sul terreno decine e decine di morti e di feriti. Il fenomeno ha portata globale e non poteva quindi non interessare anche un Paese come l’Italia. Qui tuttavia esso appare ancora ben lungi dall’esprimere tutte le sue potenzialità e si manifesta con tratti abbastanza peculiari, riagganciandosi da un lato alle ...

VittorioSgarbi : #sardine #primaopoisivota Il principale predatore delle sardine è il delfino. Le sardine, impaurite, si muovono in… - repubblica : I quattro giovani che hanno battuto Salvini riempiendo la piazza di sardine - matteosalvinimi : #Salvini: a Novi di Modena, due signori di 80 anni mi hanno aperto le porte della loro casetta di legno. Dopo 7 ann… -