F1 | Lewis Hamilton | “Incidente Vettel-Leclerc? Non è bello tra compagni di squadra

F1 - Eddie Jordan su Lewis Hamilton : “E’ il miglior pilota - Rosberg ha fatto bene a ritirarsi altrimenti…” : Ci si avvicina all’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Nel prossimo weekend il Circus sarà di scena ad Abu Dhabi, ma di fatto i giochi sono già fatti: Lewis Hamilton e Mercedes campioni del mondo. Il britannico continua la sua ascesa nell’Olimpo del Motorsport e il sesto titolo conquistato quest’anno è la dimostrazione della grande maturazione del racing driver nativo di Stevanage. Lewis, infatti, ha fatto vedere ...

F1 - Sebastian Vettel è il pilota col montepremi più elevato in carriera : Lewis Hamilton lo insegue. La classifica dei piloti : Sebastian Vettel è il pilota in attività che ha conquistato la maggior quantità di premi in denaro per la sua scuderia in F1. Secondo una ricerca condotta da Forbes, il tedesco ha incassato ben 511,9 milioni di dollari statunitensi (circa 465,5 milioni di euro al cambio attuale) nel corso di 12 stagioni in Formula Uno che sono finiti nelle casse dei team per cui ha militato durante la sua carriera (Toro Rosso, Red Bull e Ferrari): tra il 2007 e ...

Formula 1 – Ecclestone non esclude l’addio di Mercedes e Hamilton : “Lewis alla Ferrari? Penso che…” : Bernie Ecclestone sincero: l’ex Patron della Formula 1 non esclude un addio della Mercedes e sul futuro di Lewis Hamilton… Manca un’ultima sfida per la conclusione del campionato 2019 di Formula 1. Hamilton ha vinto il sesto titolo Mondiale matematicamente ad Austin, e la Mercedes ha festeggiato in grande per il titolo costruttori. Il team di Brackley, però, potrebbe non rimanere a lungo nel Circus e dopo le ...

Formula 1 – La folta chioma senza treccine ed il messaggio ai fan - Lewis Hamilton ammette : “ho imparato alcune lezioni preziose in Brasile” : Lewis Hamilton sincero dopo il Gp del Brasile: il britannico ammette di aver sbagliato e di aver imparato lezioni preziose Gara amara domenica in Brasile per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes è stato penalizzato per un contatto con Albon, perdendo così il terzo gradino del podio. Un weekend che ha comunque dato degli insegnamenti al sei volte campione del mondo, che dopo aver mostrato la sua chioma senza treccine, ha voluto ...

F1 - GP Brasile 2019 : Lewis Hamilton penalizzato di 5 secondi - Carlos Sainz sale sul podio! Lo spagnolo è terzo : Lewis Hamilton è stato penalizzato di cinque secondi nel GP del Brasile 2019 per il contatto con Alexander Albon nel corso dell’ultimo giro a Interlagos. Il britannico si trovava in quarta posizione in quel frangente e ha toccato il sorprendente thailandese che stava difendendo la sua posizione sul podio, una manovra errata da parte del Campione del Mondo che ha subito conosciuto il suo errore nelle interviste post gara. Il britannico ...

F1 - GP Brasile 2019 : Lewis Hamilton rischia la penalizzazione! Incidente con Albon - Sainz spera nel podio! : Non è stato sicuramente un GP del Brasile facile per Lewis Hamilton. Il sei volte campione del mondo ad Interlagos, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1, è giunto terzo preceduto da uno splendido Max Verstappen, protagonista assoluto con la Red Bull, per la velocità espressa e la decisione nei sorpassi anche nei confronti dell’alfiere della Mercedes, e dal sorprendente francese della Toro Rosso Pierre Gasly, bravo ad ...

Lewis Hamilton F1 - GP Brasile 2019 : “Ho fatto di tutto in pista - chiedo scusa ad Albon” : Lewis Hamilton conclude con un po’ d’amarezza il GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, nel corso di una gara ricchissima di episodi, il sei volte campione del mondo ha provato ad attaccare le due Red Bull che, nelle ultime fasi di corsa e successivamente alla Safety Car, comandavano. Il britannico ha azzardato una manovra molto al limite nei confronti di Alexander Albon, colpendolo e ...

Lewis Hamilton F1 - GP Brasile 2019 : “Ho fatto il meglio possibile - sarà dura vincere domani” : Lewis Hamilton ha concluso in terza posizione le qualifiche del GP del Brasile, penultimo atto del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il campione del mondo della Mercedes ha dovuto fare i conti con la grande verve dell’olandese Max Verstappen, che si è preso con merito la pole-position, dominando il time-attack. Poco da fare per Lewis che, soprattutto nel primo settore, non è riuscito a sviluppare una velocità adeguata con ...

F1 - GP Brasile 2019 : risultati e classifica FP3. Lewis Hamilton precede Max Verstappen e le due Ferrari : Si è appena conclusa la FP3 del GP del Brasile, valido per il Mondiale di F1: il britannico della Mercedes Lewis Hamilton è davanti a tutti con il tempo di 1’08″320, e precede l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, staccato di appena 0″026, mentre la terza piazza è del monegasco della Ferrari Charles Leclerc, attardato di 291 millesimi. RISULTATO E classifica FP3 GP Brasile 2019 DI F1 1) Lewis Hamilton (Mercedes) ...

Formula 1 – Lewis Hamilton più aggressivo nelle ultime gare : “ecco cosa faremo adesso” : Lewis Hamilton intimorisce i rivali in Brasile: approccio diverso per il britannico e la Mercedes ad Interlagos In Brasile si corre il penultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Oggi si disputeranno le qualifiche, dopo la prima giornata di prove che ha visto la Ferrari dominare, i piloti battaglieranno per le prime posizioni in griglia. LaPresse Hamilton, fresco vincitore del suo sesto titolo Mondiale, non ha nulla da ...

F1 - Lewis Hamilton : “Il rinnovo di contratto? Un momento stressante - sono un abile negoziatore”. Resterà in Mercedes? : Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera al termine del GP degli USA andato in scena due settimane fa e ora si appresta a vivere senza pressioni il GP del Brasile, nelle prove libere di ieri è sembrato molto veloce sul passo gara anche se sul giro secco si è dovuto accodare alle Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Il britannico, ora a una sola lunghezza di distacco dallo storico record di sette ...

Formula 1 – Lewis Hamilton si scaglia contro Trump : “da piccolo venivo sempre spinto fuori perchè ero l’unico pilota di colore” : Lewis Hamilton non nasconde il suo disprezzo verso Donald Trump: le parole del britannico della Mercedes sono pungenti Lewis Hamilton non è di certo uno che dice le cose con mezzi termini: il britannico della Mercedes, sei volte campione del mondo, ha sempre espresso il pensiero senza peli sulla lingua. Dopo i vari messaggio pro veganismo, Hamilton adesso fa discutere per le dichiarazioni contro Donald Trump: “quando ci sono leader ...

Lewis Hamilton fa tremare i colleghi in Formula 1 : "Ritirarmi?" : Ritirarsi? Mai. Parola di Lewis Hamilton, che parla del suo futuro in una lunga intervista al Jornal Nacional di Rete Globo, in Brasile, in occasione del Gran Premio di Interlagos: "Mi godo il presente e, di sicuro, non mi ritirerò a breve. Sono già in cerca di nuovi titoli, e il settimo vorrei vinc