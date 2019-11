Sassuolo-Lazio | le probabili formazioni | tridente obbligato per De Zerbi | non si tocca

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019), lescendono in campo nella domenica pomeriggio di Serie A. Momento positivo per i neroverdi, reduci dal successo nel derby emiliano contro il Bologna. Dedovrà rinunciare a Defrel per infortunio, oltre ai lungodegenti Ferrari, Rogerio, Berardi e Chiriches. L’allenatore delsi affiderà a Djuricic neloffensivo completato da Boga e Caputo, entrambi in ottima forma. Laarriva all’appuntamento forte del doppio recente successo contro Milan e Lecce. In mezzo la sfortunata parentesi contro il Celtic, che ha compromesso in maniera quasi definitiva il percorso in Europa League. Simone Inzaghi si affida alla coppia d’oro Immobile-Correa, autori di 20 gol in due, nessuno come loro nei maggiori 5 campionati. Occasione per Patric nel terzetto difensivo. Lescelte ...

SimoInter1908 : Atalanta-Juventus 1-2 Milan-Napoli 2-1 Torino-Inter (????) Roma-Brescia 3-1 Sassuolo-Lazio 2-4 - laziopress : - Solo_La_Lazio : ?? Le ultime da Formello per #SassuoloLazio #Lazio -