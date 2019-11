Maltempo | entro 36 ore criticità rossa per il Po in Piemonte a causa delle piogge

Maltempo in Liguria - sabato di allerta rossa su Centro e Ponente : gli orari e le modalità zona per zona : L'Arpal: «In arrivo ingenti quantitativi di pioggia diffusa, anche sotto forma di temporali stazionari forti o molto forti, su un terreno già ora incapace di reggere nuova acqua»

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : forte Maltempo al centro-nord : Una nuova intensa perturbazione atlantica porterà maltempo domani sull'Italia, in particolar modo sui settori centro-settentrionali della penisola. Precipitazioni molto abbondanti sono previste sul...

Maltempo Alto Adige - al via tavolo di coordinamento per la ferrovia della Val Pusteria : “Entro la prossima settimana alcuni treni in circolazione” : Per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile il problema della linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa dopo gli smottamenti e le frane dei giorni scorsi, l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider ha convocato un tavolo di coordinamento. Ne fanno parte RFI (delegazione guidata da Vincenzo Lamberti), STA (presenti il presidente Martin Ausserdorfer e il direttore Joachim Dejaco), Ufficio geologia e prove materiali (Volkmar ...

Maltempo - piccola tregua su gran parte dell'Italia - qualche pioggia ancora al Centro : Roma - Il grosso del Maltempo è ormai attenuato al Nordovest, dopo le forti piogge degli ultimi giorni che hanno tenuto con il fiato sospeso alcune aree della Liguria, tra cui Genova, e messo in ginocchio tratti dell'Alessandrino recentemente alluvionati, come Spinetta Marengo. Piove ancora su Piemonte, Liguria ed ovest Emilia ma con intensità più attenuata rispetto a martedì, quando nel pomeriggio ed in serata ...

Maltempo - verso la fine dell'allerta sul centro della Liguria. Le previsioni : «Mercoledì non pioverà» : A Genova interventi dei vigili del Fuoco per un albero pericolante nei giardini di Brignole, frana ai Camaldoli

Maltempo in Liguria - neve nell'entroterra. Frana nello Spezzino - tre famiglie isolate : Nelle prossime ore i fenomeni nevosi andranno lentamente attenuandosi (con quota neve in rapido rialzo) ed è attesa una generale, temporanea pausa nelle precipitazioni

Previsioni meteo 19 novembre - forte Maltempo : piogge a Centro-nord e Campania - temporali in Sicilia : La perturbazione nr.7 del mese toccherà molte regioni con rischio di piogge intense e forti temporali, secondo le Previsioni di martedì 9 novembre. Nuove nevicate sulle Alpi e forte pericolo valanghe. Allerta rossa su parte dell'Emilia-Romagna e arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto.Continua a leggere

Maltempo in Alto Adige - in volo con il drone sulla valanga in Val Martello : sfiorato il centro abitato : A buon punto i lavori di sgombero dell’impressionante massa di neve e alberi che nella mattinata di domenica 17 novembre ha letteralmente invaso le strade del centro abitato di Martello. La valanga Eberhofer si è staccata alle ore 8.33, partendo da un’altitudine di circa 2.400 metri e arrestandosi a quota 1.200 metri. La slavina ha sfiorato il paese, due case sono state parzialmente danneggiate ma fortunatamente non vi sono ...

Nuovo ciclone sull'Italia nel week end - Maltempo in estensione anche al centro sud : Roma - Correnti di aria fredda di estrazione polare transitano sul nord Atlantico e raggiungono l'Europa centro-occidentale, alimentando una vasta area depressionaria tra la Francia e la Penisola Iberica. Tra sabato e domenica tale situazione favorirà la formazione di un vortice ciclonico destinato a transitare dal Mediterraneo centrale verso l'Italia, comportando altro forte maltempo accompagnato da una nuova tempesta di vento. ...

Maltempo e neve : gravi disagi sulle strade del Centro Italia - la situazione viabilità : Prosegue il lavoro di uomini e mezzi Anas che per tutta la notte hanno fronteggiato i disagi del Maltempo lungo la rete stradale del Centro Italia. A causa di neve, pioggia e forte vento, rami di alberi sono caduti in strada e si sono verificati allagamenti del piano viabile. Mezzi spargisale e spazzaneve hanno lavorato sulle strade appenniniche tra Emilia Romagna e Toscana: sulla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero a Faidello, sulle ...

Maltempo - Fraccaro : “Pronti a stato d’emergenza per le regioni del Centro-Sud” : “Il Governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l’emergenza. Stiamo però dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al Centro Sud. Il Maltempo ha colpito duramente Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Marche oltre a Friuli Venezia Giulia, Liguria e il resto del Veneto. Matera è stata flagellata da un nubifragio che ha ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : Maltempo fino a fine Novembre - precipitazioni sopra la media al Centro-Nord : Il mese di Novembre ha portato con sé intense ondate di maltempo che hanno devastato diverse zone dall’Italia da Nord a Sud: dapprima è toccato al Nord-Ovest, con le alluvioni in Liguria e Piemonte, poi al Sud, spazzato dai forti venti del Ciclone Mediterraneo con conseguenti alluvioni a Matera e il contemporaneo disastro dell’acqua alta a Venezia, ora la neve sta mettendo in ginocchio il Nord-Est. Inoltre, ci apprestiamo a vivere anche un ...

