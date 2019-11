L’esempio di Allan e Maksimovic

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) Sono stati decisamente i migliori in campo del Napoli:. Hanno dato quel qualcosa in più rispetto al compito loro assegnato. Non che tutti gli altri lo abbiano fatto, ma loro due hanno avuto una marcia in più. Ce ne siamo accorti da dettagli importanti, dal modo in cui hanno reagito alle decisioni arbitrali, dal modo in cui hanno morso le caviglie degli avversari. Se avessero giocato tutti come loro due, il Napoli avrebbe vintoè stato preferito a Manolas e ha mostrato grande personalità. Buona prova e anche di carattere. Si è fatto vedere e si è fatto sentire. Come il brasiliano. Lozano ha mostrato i soliti sprazzi, almeno ha segnato. Altri, invece, come Callejon sono parsi mosci pure quando hanno salutato l’allenatore dopo la sostituzione. Dignitosa la prova di Elmas eccessivamente criticato dopo la prestazione di Ferrara contro la Spal. Il Napoli è ...

