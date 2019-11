Ilaria Cucchi minacciata di morte su Fb | Qualcuno ti metterà proiettile in

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Lavinia Greci La sorella del geometra romano, morto nel 2009 mentre si trovava in custodia, ha replicato al sostenitore leghista tirando in ballo il leader della Lega: "Chiedo a Matteo Salvini e a tutti gli iscritti della Lega cosa pensano di questo post" Questa volta, la sua denuncia l'ha affidata al proprio profilo Facebook, pubblicando lo screenshot di una minaccia ricevuta via social. A qualche giorno dalla sentenza sul caso del fratello Stefano, in cui il tribunale di Roma ha condannato in primo grado a 12 anni di cercare Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro,ha ricevuto un'intimidazione via social. E, questa volta, ha scelto di scriverne: "Chiedo a Matteo Salvini e a tutti gli iscritti alla Lega cosa pensano di questo post. Dato che viene da un soggetto che ha un profilo nel quale si dichiara loro sostenitore. Non posso far altro che denunciare ma ...

HuffPostItalia : 'La smetta di fare spettacolo sulla nostra pelle', Ilaria Cucchi deposita la querela contro Salvini - LegaSalvini : Non si comprende questa ossessione per Salvini. - fattoquotidiano : Ilaria Cucchi e il messaggio su facebook: “Qualcuno le metterà una palla in testa”. Lei a Salvini: “E’ suo sostenit… -