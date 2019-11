Donna da record | a 41 anni è rimasta incinta per 14 anni | ora aspetta il suo 20esino

Kaisa Mäkäräinen minaccia il record di Magdalena Forsberg. Diventerà la Donna con più podi? : La Coppa del Mondo di biathlon prenderà il via da Östersund, in Svezia, nel weekend a cavallo dei mesi di novembre e dicembre. Tra i principali motivi d’interesse della stagione vi sarà anche la rincorsa a diverse pietre miliari che potrebbero essere raggiunte durante l’inverno. Andiamo dunque a scoprire quali sono questi traguardi, sia in campo maschile che in campo femminile. SETTORE FEMMINILE – Mäkäräinen, GERMANIA , FRANCIA E FINLANDIA Fra ...