Fonte : blogo

(Di domenica 24 novembre 2019) live placement Nell'epoca in cui i nomi delle metropoli mondiali fanno pensare ai protagonisti de La Casa di Carta più che a luoghi reali,torna il sabato sera offrendo una validissima alternativa al musicale Una vita da cantare e al talent show Tù sì que vales con il suo ciclo di documentari.Per la prima puntata della nuova edizione il giornalista e scrittore ha scelto, confezionando una puntata estremamentente nella quale ha raccontato in realtà più i personaggi che i luoghi che hanno fatto grande l'attuale capitale russa, ma le storie di Rudol'f Nureyev, Čajkovskij, Stalin e Anna Politkovskaja suscitano grande interesse grazie al voice over, a video di repertorio e spezzoni di film.con ildipubblicato su TVBlog.it 24 novembre 2019 00:18.

RaiTre : 'Mosca domani sera sarà la puntata inaugurale della nuova serie di Città Segrete' #CorradoAugias presenta la prim… - SerieTvserie : Città Segrete, Corrado Augias appassiona con il racconto di Mosca - MarceloWalker : #CittaSegrete, Augias confeziona un bigino niente male di 500 anni di storia russa -