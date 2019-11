Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Morire a 7, travolti da un'mentre si è nelladella scuola. L'incredibile tragedia è accaduta a, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 21 novembre. Penelope Cossaro, frequentante la seconda elementare nell'educandato "Collegio Uccellis" è rimastada una pesantein marmo. Inutili i soccorsi. Il sindaco Fontanini, commosso ha dichiarato: 'Dolore inconcepibile'....

Agenzia_Ansa : Cade acquasantiera in chiesa ad #Udine, muore bimba di 7 anni #ANSA - Corriere : Bimba di 7 anni muore schiacciata da acquasantiera in chiesa - Noemithestar : Udine: bimba muore a 7 anni schiacciata da un'acquasantiera in chiesa -