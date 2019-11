Monitoraggio dei Campi Flegrei | il tremore sismico delle fumarole rivela le variazioni

Maltempo Emilia Romagna : chiusa la breccia dell’argine dell’Idice - prosegue il Monitoraggio dei corsi d’acqua : chiusa nella notte la breccia dell’argine dell’Idice che ha causato l’allagamento di una parte del territorio comunale di Budrio, nel bolognese. Ora l’acqua non esce più: tamponata la falla, continua il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della zona colpita. Nel frattempo sono in miglioramento le condizioni meteo: nelle prossime ore è previsto uno stop delle precipitazioni. E il quadro della situazione legata al ...

Tecnologia : droni per il soccorso in mare e il Monitoraggio dei barconi di migranti : droni in volo sul Mediterraneo per il monitoraggio dei barconi carichi di migranti e per attivare i soccorsi in caso di naufragio. Cresce l’impiego di questi sofisticati velivoli radiocomandati per fronteggiare l’emergenza immigrazione e per evitare nuove tragedie in mare. Un drone “Falco Evo” di Leonardo viene ad esempio utilizzato da Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera: nell’estate scorsa, decollato da Lampedusa, ...