Dialogo tra Montalbano e Di Maio

Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’arrivo del Natale : Chiuveva a ziffona e pariva non vulisse smittere. Muntilbano odiava chilla che dicivano ad austo che faciva cavuda e che spiravano vinisse subito l’otunno. Alla primera pioggi, infacta, li scinniva il magona ed il ciriveddro viniva assugliata da pinseri tinti sulla vicchiaglie e la recercia del timpo fagliato. Ma abbisognava annari a laburari: tiniva rationa Gorkia che diciva che “il laburo eri il parapetta dei viventa sullo sbalanco della ...

Dialogo tra Montalbano e Salvini : La campagnie littorala per il Comuni di Vigati stavi per entrari nel su zenite ed i lideri dei partita nationala facivano un turre in Sicilie per affiancari i candidata locala. Spisso Muntilbanoi aviva da ncuntrarli per etiquette istutionala. Una matina mintre eri ancura in auta vitti dalli manifista littorali che hodie ci sarebbi stata il comitia littorala di Salvinia, il lideri della Distra taliana e quinni già si misi di quarta per il ...

I Medici 3 nuovo promo trailer con il primo Dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 nuovo promo trailer, dal 2 dicembre su Rai 1 Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita all’estero “Nel nome della famiglia” regalerà altre 4 prime serate su Rai Uno ...

Dialogo tra Montalbano e Orazio Genco sul settimo comandamento : Fui arrisbigliata da una sonata longa che pariva fusse vinuta giù dal campanile della Chiesa di Santu Gerlanda: ma eri sulo il novo sono della Tilicomma Itaglia. Erino le sitta di matina di un novimbiro secunda omnia i cumandamenta e il mari eri in mariggiata. Al tilifono non potiva che esseri Catarelle che faciva chiù vocia del sulita. “Dutturi, dutturi, dimando piedonanza ma successe che fusse un frutto alla Banca Siculiana… “.c Muntilbano: ...

Dialogo tra Montalbano e Fazio su Venezia e Matera e…. : Il vidio della tivvue che Catarelle aviva piazzata nel centro dell’openne spacie del Cummissariata eri su Raie niusse ed ogni mezz’orata davi una brecche niusse sull’aquia altia a Vinitia e sul fanghe di Matira. Quanno Muntilbano trasette vidi i so homini firmi come ad un funerali con lo squarda fissa sulle immagina. Si firnai anch’idda a vidiri il nutitiaria e si virgognai per un culpa che nun haviva cummessa: l’Itaglia cadiva a pezzia. Doppo ...

Quel Dialogo tra Papa Francesco e l'imam antisemita : Giuseppe Aloisi Papa Francesco continua a dialogare con l'imam di al-Azhar, ma i virgolettati dal tenore antisemita del secondo suscitano parecchi interrogativi "La soluzione al terrore israeliano risiede nella proliferazione degli attacchi suicidi che diffondono terrore nel cuore dei nemici di Allah". Il Papa della Chiesa cattolica non condividerebbe mai una frase del genere. Ma il fatto che a pronunciarla, stando a quanto riportato ...

Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sull’Ilva : Pariva che le pioggia avissiro silenziata la viti del Cummissariata ma si sape i Midie quanni si mittino a bumbardari pruvucano danmaggia granni. Fu cussì che Muntilbano appina turnata da una tri giorna di studia sulle furza dell’Ordina a Montilusa attruvai che il Cummissariata di Vigati eri un casbiee di filama. Trasinna eri tali lo scarmazza che nisciuno si addunai di iddo. Il sulo Catarelli che ‘videnta nun sapiva nihilo di chillo che si ...

Dialogo tra Montalbano e Mentana : Stavi parchiggiando la machina vicino al Cummissariato quanto vitti Fazio che li faciva signa da luntano. “Duttori, boni jurnata: commo stati?”. Muntilbano: “Bastivolmenti”. Fazio: Vulivo dicirle che arrivò in Paisi chillu giurnalista milanesi per un repurtagi sulla famiglia Sinagri”. M. “Chi fussi stu giurnaliste?”. F: “Fussi Mintana… “. M. “Ma chillo che piaci a Galluzze: chillu che faci le maratonia?”. F: “Sissi”. M: “E nuia che ci vinimmo a ...

Nord-Sud - Dialogo tra sordi. Provenzano - Toti e Fontana litigano sulla riforma delle Autonomie : “Non è detto che oggi qui dobbiamo litigare”. È strano vedere Giuseppe Provenzano, siciliano e ministro per il Sud, attorniato da Attilio Fontana e Giovanni Toti, governatori nordisti del centrodestra. “Il Sud attiva il 15% del Pil del Nord - tende la mano il giovane ministro - Siamo in un momento in cui gli investimenti nel Sud sono i più bassi della storia repubblicana. E al Nord non siamo messi ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’allerta meteo : Muntilbano trasette in cummissariata rinfrancata da una belli nocte de sunna e in paci con sibi e con gli altira: ma si sape – ci lo insegni la chimiche- l’equilibria non dure… A spizzare l’idillia ci pinsai – cume al sulita; nota mintali del ridatturi – Catarelle, clamanna a piena vocia Muntilbano mintra stavi già per trasari in offcia… Catarelle: “Dutturi, dutturi: arrivai na carte dalla Prutetiona civila”. Muntilbano: “E purtamilla ...

Dialogo tra Montalbano e Augello su una picciotta : Eri tempora che Mimì Augelli non si faciva vidiri ne sentiri e che stavi tranchilla. Sul travagliu non faciva na grecchia: mutivatu, risoluta, firmo nelle su convitiona de legalitate. Nella su viti private pariva che il il maritaggie cu Bea annava annanza e la prisinza del su nicareddru Salvu eri un collanta. Muntilbano arrimasi quinni stupita quanno il su vicicummissaria Augelli si apprisintai sinza tuppiare nel su officia con una facci da 2 ...