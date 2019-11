Conte | Il M5S è in una fase di transizione | diamogli il tempo di completarla

Conte ricompatta il governo : “Regionali non sono referendum su di noi - rispettiamo transizione M5s” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a tenere unita la maggioranza e assicura che le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria non saranno un referendum sul governo. Allo stesso tempo, Conte chiede di rispettare la difficile fase di transizione che sta vivendo il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

M5s - Conte : “Regionali non sono test per governo. Movimento è in una fase di transizione - diamogli tempo” : “Da quando sono premier non riesco a ricordare quante votazioni regionali ci sono state. Non è che ogni voto regionale è un referendum sul governo, poi nessuno vuole trascurare come alcuni passaggi possano essere di rilievo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della scuola superiore di Polizia. “Il M5s è in una fase di transizione, lo aveva annunciato e ora lo ha ufficializzato ...

CAOS M5S/ Sconfessato Di Maio - Conte prende il suo posto - e il Pd ne approfitta - : I militanti 5 Stelle su Rousseau hanno deciso con oltre il 70% che si faranno le liste per il voto in Emilia-Romagna e in Calabria, sconfessando Di Maio

Fondo salva-Stati - Di Maio : “Nessuno scontro tra M5s e Conte. Su di lui mai avuto dubbi” : “Sul Mes, il cosiddetto Fondo salva-Stati, è stata fatta una campagna di mistificazione sul confronto che c’è all’interno del governo. Noi non abbiamo mai avuto nessun dubbio sul presidente del Consiglio su questa questione”. A dirlo il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa al Senato. “Qui non stiamo parlando dell’interesse di una forza politica, ma ...

Ilva - Conte e il retroscena sulla trattativa con Arcelor Mittal : condanna l'M5s alla sparizione politica? : Nella giornata di venerdì, l'emergenza Ilva potrebbe uscire dallo stallo. Infatti è in programma un incontro a Palazzo Chigi tra il premier, Giuseppe Conte, e la proprietà della multinazionale ArcelorMittal. In quell'occasione, Conte proverà a convincere gli indiani a non recedere dal contratto e ad

Matteo Renzi - bomba nella maggioranza : intesa M5s-Lega - Giuseppe Conte può saltare : "Andare a votare oggi significa regalare a Matteo Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri". Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera, ribadisce l'intenzione di Italia Viva di non aprire crisi di governo. Non perché questo esecutivo stia lavorando bene, tutt'altro. L'unica preoccupaz

Scontro sul salva-Stati - M5S vuole un vertice. Salvini a Conte : «Venga a riferire in Aula» : Si chiama riforma del Mes, il meccanismo di stabilizzazione finanziaria d'Europa, il nuovo fronte che agita il governo Conte, già alle prese con le fughe in avanti della maggioranza sulla...

**Giustizia : domani vertice con Conte - su prescrizione ‘anni luce’ tra M5S-Pd** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La verità è che siamo lontani, distanti anni luce”. Così una fonte di governo di primo piano fotografa all’Adnkronos lo stato dell’arte dei rapporti tra M5S e Pd sulla riforma della giustizia: il testo domani tornerà nuovamente al tavolo di Palazzo Chigi per un vertice che si preannuncia durissimo. L’incontro dovrebbe cominciare attorno alle 22 -al rientro del premier ...

"E' gravissimo se Conte ha firmato" Caso Mes - Paragone scuote il M5S : INTERVISTA/ "Sono stato uno dei primissimi a parlare del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) in Aula al Senato quando c'era ancora il governo Conte I con l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria. Poi nel mio discorso critico sull'esecutivo Conte II, quando non ho votato la fiducia, parlai... Segui su affaritaliani.it

Marcello Sorgi smaschera la deputata M5s Rosalba De Giorgi : "Cosa diceva sull'Ilva tre giorni fa. Contenta?" : "Al fondo del M5s c'è ancora la decrescita felice". Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, coglie in poche righe il tratto essenziale del dramma politico che si sta consumando sull'Ilva, con chi come la deputata grillina pugliese Rosalba De Giorgi che si augurava di vedere lo stabilimento sider

EX ILVA - ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO RECESSO/ Conte vs M5s - appello Salvini a Governo : Ex ILVA, ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO per il RECESSO. Scontro tra M5s e Conte, Salvini al Governo: 'Scudo penale o nessuno investirà di noi'.

Mittal avvia l'abbandono di Ilva - scontro tra Conte e M5S. Di Maio : «No a ricatti dell'azienda» : ArcelorMittal deposita in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto dell'Ilva di Taranto. È la mossa formale, preannunciata dieci giorni fa, con cui l'azienda...