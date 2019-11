Volley – Zaytsev in piazza con le ‘sardine’ contro Salvini | “messaggio forte | da

Volley - i migliori italiani della quinta giornata di Superlega : Vettori - Zaytsev e Juantorena regalano spettacolo : Tra mercoledì e giovedì si è disputata la quinta giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova ha espugnato Verona e si è confermata al comando con tre punti di vantaggio su Modena che ha regolato Latina e quattro su Trento che ha battuto Piacenza. Di seguito i migliori italiani del turno infrasettimanale. LUCA Vettori. L’opposto di Trento sfodera la sua miglior prestazione stagionale ...

Volley - i migliori italiani della quarta giornata di Superlega. Zaytsev e Juantorena sempre sugli scudi. Che bravi i centrali di Padova! : Cinque partite più una nella quarta giornata di campionato con Civitanova-Perugia, anticipo dell’11ma, ad aggiungersi, come sfida più attesa, ad un programma ben nutrito. Tanti gli italiani protagonisti, dai più attesi, Zaytsev e Juantorena, tanto per fare due nomi, fino ad arrivare a qualche outsider, che ormai non può più essere considerato tale, come i centrali di Padova, sempre più protagonisti. I migliori italiani della quarta ...

Volley - i migliori italiani della terza giornata di SuperLega : Zaytsev scatenato - che sorpresa Lorenzo Giani - Kovar ritorna : In settimana si è disputata la terza giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Hanno vinto tutte le big: Civitanova si conferma in testa con tre punti di vantaggio su Modena e Trento (ma hanno giocato una partita in meno rispetto alla Lube), Perugia si è salvata contro Monza e insegue a cinque lunghezze. Di seguito i migliori italiani di questo turno. IVAN Zaytsev. Lo Zar prosegue nel suo momento ...

LIVE Perugia-Modena 3-2 Volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : trionfo dei Block Devils - Leon batte un super Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata su OA Sport. Perugia-Modena 3-2 (27-25; 23-25; 25-23; 18-25; 15-12) dopo 142 minuti di battaglia all’Eurosuole Forum. 21 punti di Wilfredo Leon, 18 di Aleksandar Atanasijevic per gli umbri. Ai Canarini non bastano le 30 marcature di Ivan Zaytsev. PERUGIA HA VINTO LA supercoppa Italiana 2019 DI volley MASCHILE. I Block ...

LIVE Modena-Perugia 1-1 Volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : i Canarini pareggiano con un super Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Modena-Perugia 1-1. 25-23 CI PENSA Zaytsev! Modena ha vinto il secondo set e pareggia. 24-23 Mani fuori di Atanasijevic! Perugia annulla anche il secondo set-point e ora Giani chiama time-out. 24-22 Bednorz serve in rete, annullato il primo set-point. 24-21 Fuori l’attacco di Leon e ora Modena ha tre set-point. 23-21 Primo tempo di Ricci, Perugia prova a rimanere aggrappata al set. 23-20 ...

LIVE Modena-Perugia Volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : duello campale tra Zaytsev e Leon - in palio il trofeo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Finale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum di Civitanova si assegna il primo trofeo della stagione e tutto è pronto per una partita che si preannuncia estremamente intensa, avvincente, appassionante, equilibrata tra due grandi squadre che sulla carta sono molto ...

Volley - Supercoppa Italiana 2019 : Modena strapazza Civitanova e vola in finale - Zaytsev e compagni vincono 3-1 : Modena è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2019-2020 di Volley maschile, i Canarini hanno sconfitto Civitanova per 3-1 (25-23; 25-21; 27-29; 25-20) davanti al pubblico dell’Eurosuole Forum che non è riuscito a trascinare la Lube verso il successo. I ragazzi di Andrea Giani torneranno così in campo domani pomeriggio (ore 18.00) per affrontare la vincente dell’altra semifinale tra Perugia e Trento, gli emiliani avranno così ...

LIVE Civitanova-Modena Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : semifinale pazzesca - Juantorena sfida Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della semifinale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. La Lube giocherà di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e andrà a caccia del successo per disputare l’atto conclusivo in programma domani ma dall’altra parte ci saranno gli agguerriti Canarini che vogliono ...

Volley - i migliori italiani della seconda giornata di Superlega. Quanta Italia al potere : Zaytsev e Juantorena lampi azzurri : Si è disputata nel week end la seconda giornata di Superlega e il dato interessante è che sono davvero tanti gli Italiani protagonisti nel massimo campionato tricolore, a partire dai veterani azzurri Juantorena e Zaytsev, fino ad arrivare ai più giovani Russo e Nelli e a qualche “cavallo di ritorno” come Randazzo e Cester. I migliori Italiani della seconda giornata DI SUPERLEGA DAVIDE SAITTA: Esperienza al potere per ...

LIVE Piacenza-Modena 0-3 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Zaytsev e Anderson trascinano la squadra di Giani alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni dell’anticipo di Superlega tra Piacenza-Modena e buon proseguimento di serata. 19.42 Match in equilibrio solo nel primo set. Probabilmente proprio dopo aver perso il primo parziale quando sembrava già essere acquisito ha destabilizzato Piacenza che non è riuscita più a trovare il suo equilibrio. Dall’altra parte Anderson e Zaytsev ...

LIVE Piacenza-Modena Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : derby emiliano tutto da vivere - Nelli sfida Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 Grande curiosità per la sfida tra due grandi del volley azzurro: Zaytsev e Nelli. 17:30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della seconda giornata della Superlega 2019/20 il derby emiliano tra Piacenza-Modena. Il programma di Piacenza-Modena Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato ...

Volley - il “nuovo ruolo” di Ivan Zaytsev : opposto-ricevitore - la soluzione vincente di Modena. E con l’Italia? : Ivan Zaytsev ha incominciato brillantemente la SuperLega 2019-2020, lo Zar ha esordito positivamente domenica pomeriggio e ha trascinato Modena alla vittoria contro Padova: un secco 3-0 davanti ai 4800 spettatori del PalaPanini che fa bene al morale dei Canarini, seri pretendenti allo scudetto e pronti a lottare con Civitanova, Perugia e Trento per il tricolore. Andrea Giani si è appena seduto sulla panchina degli emiliani sostituendo Julio ...