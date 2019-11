Torino | pubblicati bandi per 9 posti in Camera di Commercio e Comune

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) La Città diapre la stagione concorsuale definendo gli ultimiche si aggiungeranno a quelli già. Le possibilità lavorative messe a disposizione degli aspiranti partecipanti riguardano vari ruoli all'interno di due importanti istituti:didi. Figure richieste dalladidiLe tre selezioni pubbliche pubblicate dalladimirano a coprire sette profili professionali, nella fattispecie 4 Assistenti Servizi Amministrativi di categoria C, 1 Assistente Servizi Economico Finanziari sempre categoria C ed infine 2 Esperti Servizi Economico Finanziari di categoria D. Requisiti per accedere al Bando di concorso: i candidati che intendono presentare domanda di partecipazione ai concorsi indetti devono possedere i seguenti requisiti:...

AvvCanu : Concorsi Comune Torino 2019: pubblicati i diari delle prove -