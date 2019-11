Light Of My Life | come restare umani davanti alla fine del mondo

Light of My Life - Casey Affleck firma un post apocalittico d’autore : https://www.youtube.com/watch?v=Af0uwg4wmqo Come dovrebbe essere davvero la vita in un futuro post apocalittico in cui un’epidemia ha eliminato le donne? Scartando le fantasie e affondando le mani nella plausibilità Casey Affleck costruisce questa situazione paradossale con grandissimo realismo e molto cinismo. Il mondo è andato in pezzi, la popolazione è decimata, gli uomini (e le poche donne) ancora vivi, sono radunati in tribù e molti vagano ...

"Light of my life" - film d'espiazione per il giovane Affleck - : Serena Nannelli Racconto intimista ambientato in un mondo da cui è scomparso il femminile. Un film lento, suggestivo ed ambizioso, con un certo gusto per l'incompiuto "Light of My Life", scritto, diretto e interpretato da Casey Affleck, attore premio Oscar per il bellissimo "Manchester by the sea", ha una cornice da survival movie ma è fondamentalmente il racconto intimo e delicato del rapporto tra un padre e sua figlia. Ambientato ...

Casey Affleck presenta “Light of my life” a Roma : Casey Affleck ha incontrato oggi la stampa a Roma per presentare il film Light of my life di cui e’ regista, interprete, sceneggiatore e produttore. Dopo l’Oscar ottenuto per Manchester by the Sea nel 2017, l’attore statunitense, fratello minore di Ben Affleck, porta sugli schermi la storia di un padre e della sua unica figlia di undici anni, che si nascondono tra boschi e in case disabitate, dopo che un virus sconosciuto ha ucciso la maggior ...