L’esplosione nel deposito di fuochi d’artificio a Barcellona Pozzo di Gotto

A Reggio Calabria quattro vigili del fuoco e quattro poliziotti sono rimasti feriti nelL’esplosione di una macelleria : Nella notte tra martedì e mercoledì, a Reggio Calabria, quattro vigili del fuoco e quattro poliziotti sono rimasti feriti nell’esplosione di una macelleria dove erano intervenuti per spegnere un incendio. Hanno riportato fratture, ustioni e contusioni, ma nessuno di loro

Alessandria - il comandante ai funerali dei tre Vigili del fuoco morti nelL’esplosione della cascina : “C’è rabbia - capire chi ha fatto questo” : Le sirene dei Vigili del fuoco e l’applauso della gente in lacrime ha accompagnato l’arrivo delle salme dei Vigili del fuoco morti nell’esplosione di Quargnento nella cattedrale di Alessandria, dove il vescovo, monsignor Guido Gallese, ha celebrato i funerali. I feretri sono stati portati a spalla dai colleghi delle tre vittime dalla vicina piazza della Libertà tra due ali di folla. “Bisogna capire perché e chi ha fatto ...

Incendio Alessandria - oggi i funerali solenni dei vigili del fuoco morti nelL’esplosione : Al via i funerali solenni di Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco morti martedì nell'esplosione di una cascina a Quargnento. La cerimonia è celebrata nel Duomo di Alessandria, trasmessa in diretta su Rai 1. Tante le persone, tra colleghi, familiari e comuni cittadini che hanno accolto le tre bare dei pompieri eroi.Continua a leggere

Alessandria - chi erano i vigili del fuoco morti nelL’esplosione : Esplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaEsplosione a Quargnento, AlessandriaAntonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches. Avevano ancora tanti progetti da ...

“Le lacrime della moglie del vigile del fuoco quando le ho detto che era morto nelL’esplosione” : Il comandante dei Vigili del fuoco di Bergamo Calogero Turturici, che ha lavorato ad Alessandria per 6 anni, ha dovuto dire ai parenti di una delle tre vittime dei fatti di Quargnento che il loro caro non sarebbe più tornato a casa. Matteo Gastaldo, 46 anni,è morto insieme ai colleghi Marco Triches di 38 anni e Antonio Candido di 32.Continua a leggere

Alessandria - chi sono i vigili del fuoco morti nelL’esplosione : Nino Candido - Matteo Gastaldo - Marco Triches. Conte : «Eroi» : Tre vigili del fuoco morti a Quargnento, in provincia di Alessandria. I tre pompieri, tutti appartenti al comando di Alessandria, erano intervenuti nella notte in seguito all’esplosione di una cascina disabitata e sono rimasti uccisi dal crollo dell’edifico. I Carabinieri al momento seguono la pista dolosa, in quanto sarebbero stati ritrovati degli inneschi sulla scena del dramma. Una vera e propria tragedia ha scosso il corpo dei ...

Due vigili del fuoco sono morti nelL’esplosione di un edificio in provincia di Alessandria : Martedì mattina due vigili del fuoco sono morti a causa di un’esplosione avvenuta in un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria: altri due vigili del fuoco e un carabiniere sono stati feriti, mentre una quinta persona, un vigile del