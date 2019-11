F35 | M5S cambia idea | via libera all’acquisto dei caccia che i pentastellati dicevano di

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 20 novembre 2019) "Tutto è legittimo, anche un cambio di posizione, però almeno deve essere riconosciuto. Almeno si convenga che una parte dei, almeno per quanto riguarda la Camera, hato la sua posizione, e anche di molto": così Rete Disarmo commenta a Fanpage.it il voltafaccia del Movimento Cinque Stelle sul programma di acquisto degli F35, istatunitensi.

