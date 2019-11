L' orso più ricercato d' Italia è entrato in letargo

Fonte : agi

(Di martedì 19 novembre 2019) Dalla lunga fuga alinvernale: dall'essere l'piùd'al riposo tra le rocce delle montagne ora innevate del Lagorai nel Trentino orientale. La storia di M49, l'bruno di tre anni e mezzo dal peso di circa 140 chilogrammi, ha appassionato, ha coinvolto la popolazione diventando subito l'evento più seguito dell'estate 2019 prima della caduta del governo gialloverde. Quella di M49 è stato il racconto a puntate di unproblematico che prima scorrazzava tra le vallate del Trentino uccidendo animali da allevamento, per poi essere stato catturato e quindi fuggire dal recinto dov'era stato rinchiuso: per mesi, inseguito dai forestali, ha macinato chilometri tra la Valsugana in Provincia di Trento fino all'Alto Adige dove in un incontro ravvicinato in uno stretto canyon nella zona di Aldino, ha terrorizzato un uomo. La sua storia ha interessato in prima ...

