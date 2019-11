Il Volo | commozione sul palco per i 10 anni e spunta un retroscena

Fonte : dilei

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Nella splendida cornice di Matera, questa sera i tre giovani tenori de Ilsi sono esibiti in un concerto unico, un evento speciale in diretta su Canale 5 per festeggiare i loro 10di carriera. Tantasul, per quello che è stato un vero e proprio viaggio nella loro storia: dall’esordio a Ti lascio una canzone, quando erano ancora tre ragazzini, al successo negli Stati Uniti, dove hanno cantato al fianco di star che hanno fatto la storia della musica. Il: 10insieme non è solamente un concerto, ma anche una lunga intervista che ci riporta alle origini del trio, suldel talent show per giovani cantanti condotto da Antonella Clerici. Proprio lì, per la prima volta, i tre talentuosi artisti si sono conosciuti e hanno avuto modo di cantare insieme. E da quel momento non si sono più separati, come anime gemelle che avessero infine trovato le loro ...