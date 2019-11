Fonte : repubblica

(Di lunedì 18 novembre 2019) Le indicazioni di Satya Nadella si concretizzano: il colosso rimuoverà il sistema dagli store di Apple e Google. Il futuro è nella produttività, dentro i gadget e gli ambienti di casa

Microsoft si riprende Cortana, addio a iOS e Android per l'assistente di Redmond