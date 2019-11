Matteo Salvini contro Conte | Pare che abbia firmato un accordo segreto con l' Ue | in

Matteo Salvini ha un super consulente è la sua fidanzata - la 28enne Francesca Verdini : In molti della Lega in Toscana stanno storcendo il naso per le frequentazioni che Matteo Salvini ha nell’ultimo periodo. In particolare, a far scalpore, sono le amicizie di Francesca Verdini e del padre Denis Verdini che pian piano Matteo Salvini sta iniziando a frequentare. In Toscana sono sicuri che proprio da queste frequentazioni uscirà il nome del candidato alla presidenza della regione Toscana. Il leader della Lega ha sempre ...

Samar Zaoui guida le "sardine" contro Matteo Salvini a Modena. Apartitica? Ma quando mai : ecco il suo passato : Dopo Mattia Santori e i suoi tre amici, le nuove "sardine" si chiamano Samar Zaoui, 21enne studentessa di ingegneria, e Jamal Hussein, aspirante ingegnere meccanico. Sono loro gli organizzatori della seconda mobilitazione contro Matteo Salvini, questa sera a Modena dove il leader della Lega sarà pro

Matteo Salvini - la svolta è avvenuta. Il retroscena clamoroso : "Ha incontrato il cardinale Ruini in segreto" : L'incontro "in assoluta segretezza" tra Matteo Salvini e il cardinale Camillo Ruini, lo scorso martedì pomeriggio a Roma, con la probabile mediazione di Giancarlo Giorgetti. È il Corriere della Sera a riferire l'indiscrezione a scoppio ritardato, lo stesso quotidiano a cui Ruini affidò una intervist

Matteo Salvini vede il trionfo in Emilia Romagna - la bomba dalle Coop rosse su Lega - Pd e "sardine" : Adesso Matteo Salvini vede davvero il trionfo in Emilia Romagna. L'intervista di Claudio Levorato, presidente del colosso Rekeep, ex ManutenCoop, al Resto del Carlino è tanto significativa quanto preoccupante per la sinistra: il massimo rappresentante delle cosiddette Coop rosse, infatti, afferma a

Matteo Salvini è su Tik Tok - il social dei ragazzini : fa un simil balletto (circondato da cacch**te di uccello). Muccino : “Lasciate in pace i giovani” : Alla fine è diventato un tiktoker. Matteo Salvini è il primo leader politico italiano a essere sbarcato su TikTok, l’app del momento dove si possono creare dei videoclip da 15 o 60 secondi dedicati al canto, al ballo e alla recitazione. Questo social è conosciuto perché frequentato perlopiù da ragazzini e minorenni, quelli della generazione Z insomma. Cosa c’entra un leader politico su quest’app cinese? Poco o niente, eppure la ...

Il re dei social è Matteo Salvini ma dietro di lui si fa sempre più largo un altro personaggio politico… : Matteo Salvini superstar sui social. Il leader della Lega è da poco approdato anche sull’emergente social network cinese Tik Tok. Salvini è stato il primo politico ad aprire un profilo su Tik Tok con l’evidente intenzione di conquistare anche un elettorato molto più giovane o addirittura chi si appresta per la prima volta a votare. La comunicazione mediatica sta sempre diventando in politica l’arma principale, si calcola che per le ...

Matteo Salvini SU TIK TOK/ Gabriele Muccino attacca : 'Lasci in pace i ragazzi' : Gabriele Muccino contro MATTEO SALVINI su Tik Tok, il social cinese frequentatissimo dai ragazzini: l'attacco del regista al leader della Lega.

Matteo Salvini a favore della recita di Natale : "Nessuno è disturbato tranne alcuni geni di insegnanti" : Natale si avvicina e con questo anche le polemiche. A commentare la scelta di una scuola di Ancona contraria alla recita natalizia è, più puntuale che mai, Matteo Salvini: "Continuo ad essere vicino, e testardamente andremo fino in fondo, ai bambini dell'asilo e della scuola di Moie, dove qualche ge

Pietro Senaldi e "la seconda vita di Matteo Salvini" : tutto pronto per diventare premier : L'addio a Conte e Di Maio ha fatto bene a Salvini. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare e, da quando ha mollato i grillini, Matteo ha ripreso a camminare spedito. Sarebbe sbagliato però spiegare la risurrezione del leader leghista con il semplice passaggio dalle grane del governo alle facili batta

Matteo Salvini e il sospetto sulle "sardine" di Bologna : "4 ragazzi apartitici? No - chi c'è dietro" : Altro che "senza partito". Nella Lega hanno un sospetto sul "popolo delle sardine", la manifestazione contro Matteo Salvini che ha riempito giovedì sera il Crescentone in piazza Maggiore a Bologna, in concomitanza con il comizio dell'ex vicepremier e Lucia Borgonzoni al PalaDozza. Ufficialmente, i 4

Matteo Salvini - inquietudine in Emilia Romagna : "Un fatto imprevisto con cui dovremo fare i conti" : "Un fatto imprevisto con cui dovremo fare i conti". Dallo staff di Matteo Salvini emerge una certa inquietudine di fronte al "popolo delle sardine", che ha annunciato una manifestazione in piazza lunedì prossimo a Modena, quando il leader della Lega terrà un nuovo comizio per lanciare la candidata g

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Più che fascista - è un cazz*** verde. Ecco di che persona parliamo" : Da Luigi Di Maio piovono insulti contro Matteo Salvini. Prima, nella sua diretta su Facebook, il leader del Movimento 5 Stelle invita il leghista a "chiedere scusa alla famiglia di Stefano Cucchi". Poi, ospite di Accordi e disaccordi, commenta caustico il titolo del libro di Andrea Scanzi sull'ex mi

Secondo Matteo Salvini gli ospedali stanno aperti di notte - sabato e domenica solo in Veneto... : Matteo Salvini ieri sera sul palco del PalaDozza dove ha tenuto un comizio a sostegno di Lucia Borgonzoni, candidata alla Presidenza dell'Emilia Romagna, ha detto una serie di imprecisioni. Gran parte delle sue affermazioni sono state riportate sulla sua pagina Twitter dal suo staff, ma una di queste in particolare ha scatenato l'ironia degli utenti, che lo hanno sommerso di commenti esilaranti.Il tweet di Salvini è quello che vedete ...

Augusto Minzolini svela il piano di Pd e M5s : "Così vogliono liberare il Paese dall'ipoteca di Matteo Salvini" : Pd e Cinque Stelle le tentano tutte pur di rimanere incollati alla poltrona. Parola di Augusto Minzolini che sul Giornale rivela il piano con cui la maggioranza giallo-rossa pensa di far fuori Matteo Salvini. La mossa - ben ragionata durante il vertice dell'altra sera al confronto sulla legge eletto