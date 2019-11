Che chiappe! Il commento di Balotelli a Raffaella Fico non passa inosservato

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Francesca Galici Sono ormai lontani gli anni delle liti trae Mario, che godono di un feeling ritrovato che sventolano ai 4 venti anche sui social, dove sono stati protagonisti di un siparietto ironico sul fisico della modellaè una bellissima ragazza e lo dimostrano anche i tantissimi commenti d'ammirazione che si possono trovare sotto ogni sua foto. Fisico scolpito, lunghi capelli ricci e sorriso che conquista,ha finalmente ritrovato la serenità anche con il padre di sua figlia, Mario. Ora che il ragazzo gioca a Brescia, la modella non perde occasione per andarlo a trovare insieme alla piccola Pia. Solo fino a pochi anni fa sembrava impossibile che i due riuscissero a ritrovare la complicità e, anche se per il momento tra loro non c'è altro che una grandissima stima reciproca, che si basa soprattutto ...

FabriMagic : @MaurizioVoltini È evidente che la pensiamo differentemente. Il sorpasso si poteva fare in tutta sicurezza, ma a Ve… - boia_er : @giacomoTW Devi prestare solo attenzione ai tagli che ti puó procurare alla chiappe, Se dovesse avere gambe corte. - Maria39150525 : @complicata_31 @Orso_78 Si capisce da quello che dice lui che hai due belle chiappe ?????? -