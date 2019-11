Valanga in val Martello a Bolzano | case danneggiate | verifiche in corso

Bufera di neve in Alto Adige - Valanga si abbatte su zona abitata : 6500 persone senza elettricità : Bufera di neve in corso in Trentino Alto Adige, dove questa mattina il maltempo ha creato anche una valanga che si è abbattuta su una zona abitata in val Martello che ha sfiorato le case. Scuole chiuse domani, lunedì 18 novembre, in tutta l'area e strade vietate alla circolazione, per un totale di 30 tra provinciali e statali.Continua a leggere

Maltempo e neve in Trentino Alto Adige : Valanga in Val Martello - chiusi passi e strade montane : Intense nevicate in Trentino Alto Adige. In Val Martello una valanga si è abbattuta su una zona abitata: al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. E’ scesa la cosiddetta valanga “Eberhoefer“, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come ...

Il giovane Pd Italo Pomes e le frasi vergognose su ebrei e donne : Bologna - Valanga sugli anti-Salvini : Imbarazzo nella rossa Bologna. In piazza contro Matteo Salvini, in nome dell'anti-razzismo e della lotta contro l'anti-semitismo e poi spunta, beccato dal Giornale, il caso di Italo Pomes, studente universitario fresco di ingresso nella segreteria dei giovani del Pd cittadino. Proprio mentre i suoi

Antonio Conte e la lettera intimidatoria. La moglie : "Una bufala" - a Valanga contro il Corriere della Sera : La notizia, rilanciata dal Corriere della Sera, secondo cui Antonio Conte sarebbe stato raggiunto da una lettera intimidatoria Contente un proiettile sarebbe falsa. A dirlo è stata la moglie del tecnico nerazzurro, Elisabetta Muscarello, dai suoi profili social. Conseguentemente anche la decisione d

Una Valanga di rimodulazioni Vodafone - TIM e Wind Tre : dal 2017 43 euro in più di spesa : Le rimodulazioni Vodafone, TIM e Wind Tre sono state una costante degli ultimi due anni, in particolar modo. Le modifiche unilaterali del contratto da parte dei principali operatori mobili hanno letteralmente investito milioni di clienti in tutta Italia, incidendo e non poco sulla spesa annuale dedicata alle tariffe di uno smartphone. L'osservatori SOS Tariffe ha provveduto a conteggiare i rincari delle principali tariffe e il risultato è ...

In pieno Black Friday 2019 : ePrice a Valanga con le offerte smart TV Samsung : Credete che i veri affari si concludano solo a margine del Black Friday 2019? Senz'altro, ma attenti a non sottovalutare le occasioni che precedono l'evento, anch'esse spesso molto succulente come nel caso dell'iniziativa promozionale di ePrice in collaborazione con Samsung, titolata 'November Days'. La campagna è valida fino a domani 14 novembre: avete ancora poche ore per approfittarne. I prodotti in promozione sono le smart TV del colosso di ...

Adrian - Maurizio Costanzo a Valanga su Adriano Celentano : "Cosa penso di lui..." : Con qualche giorno di ritardo, e me ne scuso, segnalo I ragazzi dello Zecchino d' oro, un film che è andato in onda su Raiuno. Era una biografia, se vogliamo, ma in tutti noi, specialmente nelle generazioni più giovani, ha suscitato moltissimi ricordi. Ho ripensato alla direttrice del coro, Mariella

“Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta” : le vittime di Rigopiano sono state uccise dall’ignoranza - non dalla Valanga : 18 gennaio 2017. Farindola, Hotel Rigopiano. Una valanga travolge la struttura. Muoiono 29 persone, tra clienti e dipendenti. Di chi è la colpa? Della valanga? In parte, forse. Ma la responsabilità primaria è imputabile a persone ed enti ben più concreti: Comune e Prefettura. “Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta”. Questo rispondeva la signora Daniela Acquaviva, funzionaria della Prefettura, alla richiesta di aiuti arrivata nel ...

Venduto all'asta il vino scampato alla Valanga di Rigopiano : A fine anno forse ci sarà qualcuno che brinderà con una delle quattro bottiglie di champagne Dom Perignon o delle due di champagne Crystal che erano nella cantina dell'Hotel Rigopiano e scampate alla furia distruttrice e omicida della slavina che il tardo pomeriggio del 18 gennaio 2017 si distaccò da una cresta sovrastante investendo la struttura turistica Gran Sasso Resort, in territorio di Farindola (Pescara) uccidendo 29 persone, la gran ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : Lodi a Valanga nel big match contro Viareggio - vince anche Forte dei Marmi : Ottavo turno della Serie A1 di Hockey su pista 2019 che si è aperto quest’oggi nel segno di Forte dei Marmi, e del suo bomber Federico Ambrosio, protagonista con una quaterna del 6-1 rifilato ai malcapitati del Follonica, mentre Lodi regge il passo, piegando 5-1 Viareggio, nel big match di giornata. A sbloccare la situazione ci ha pensato Francesco Compagno, tra i migliori in questo periodo, pareggiato però subito dopo da Romeo ...

Rigopiano - all'asta vino e champagne salvati dalla Valanga : la rabbia delle famiglie : La replica del curatore fallimentare: "Nessun collegamento tra beni all'asta e valanga". Nel 2017 morirono 29 persone, tra...

Hotel Rigopiano - all’asta i vini scampati alla Valanga : i parenti delle vittime protestano : L’asta si è svolta a Pescara lo scorso 30 ottobre, nel silenzio generale. Un ignoto acquirente si è aggiudicato un lotto formato dalle bottiglie di vino, birra e champagne, scampate alla violenta valanga che il 18 gennaio 2017 ha travolto l’Hotel Rigopiano a Farindola (in provincia di Pescara), sul Gran Sasso, uccidendo 29 persone. La macabra scoperta è stata fatta dall’avvocato Romolo Reboa, che con altri colleghi difende le famiglie di quattro ...

Rigopiano - champagne e mobili : all'asta i beni dell'hotel salvati dalla Valanga. I parenti delle vittime : “Macabro brindisi” : All'incanto dal vino agli arredi. Il legale delle famiglie delle vittime: "Macabra asta". Il curatore fallimentare: "Speculazioni". Nella tragedia del 2017 sul Gran Sasso morirono 29 persone

Rigopiano - all'asta i beni dell'hotel salvati dalla Valanga. I parenti delle vittime : “Macabro brindisi” : Champagne, arredi, quadri messi all'incanto. La denuncia del legale delle famiglie delle vittime: "Macabra asta per assicurarsi bottiglie di vino". Il curatore fallimentare: "Nessun collegamento tra beni all'asta e la valanga". Nella tragedia del 2017 sul Gran Sasso morirono 29...