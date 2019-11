Napoli | Ancelotti sarebbe a rischio | fra i possibili sostituti Allegri e Gattuso

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) La situazione dello spogliatoio delè stato uno degli argomenti più discussi della scorsa settimana e sicuramente la sosta per le nazionali ha calmato le acque nella società campana. Resta però complicato il rapporto della rosa napoletana con il presidente De Laurentiis, così come quello fra il tecnicoe la proprietà. Secondo calciomercato.com infatti non è da escludere un clamoroso addio del tecnico emiliano già a stagione in corso, in questo senso potrebbero essere decisive le due gare che ildovrà affrontare, quella contro il Milan in Serie A e quella contro il Liverpool in Champions League. Si parla già didel tecnico emiliano, se non nella stagione in corso, dalla prossima: i nomi più chiacchierati sono quelli die Spalletti e la suggestione Ten Hag dell'Ajax. Ovviamente tutto dipenderà da risultati che raccoglierà nelle prossime ...

annatrieste : Trent'anni fa il crollo del muro di Berlino. Stasera il crollo del Napoli di Ancelotti ?? - capuanogio : Il #Napoli non è più la squadra di #Sarri e non ha niente delle squadre di #Ancelotti. In assoluto, in questo momen… - anperillo : ?? Il peggior #Napoli degli ultimi anni. La squadra non c’è con la testa e non ha schemi, ma solo uno stanco 4-4-2… -