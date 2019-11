MotoGP in tv | GP Valencia 2019 | programma e orari warm-up e gara | dirette e differite Sky

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI-UP EDEL GPDIALLE 9.50 E ALLE 14.00 (17 NOVEMBRE) Si chiude il sipario sul Motomondiale. Oggi, infatti, andrà in scena l’ultimo atto del campionato: il Gran Premio di. Sul circuito Ricardo Tormo vedremo chi chiuderà nel migliore dei modi l’annata, per dare l’arrivederci verso il Mondiale 2020. IN TV – La domenica del GP disarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport(208). Su TV8 (121 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili lein chiaro di qualifiche e gare. In streaming si potrà seguire su SkyGo (su pc, tablet o smartphone). OA Sport vi proporrà leLIVE scritte di ogni turno o sessione.GP– MOTOMONDIALE Domenica 19 novembre ore 8.50-9.10-up Moto3 ore 9.20-9.40-up Moto2 ore 9.50-10.10-up ...

SkySportMotoGP : ?? POLE POSITION per #Quartararo? ? Diablo unico sotto il minuto e 30” ? I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? Amore totale per le due ruote ? @ValeYellow46 non ha dubbi sul futuro ? - Reuters : Quartararo on pole for MotoGP season ender in Valencia -