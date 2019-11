Silvia Toffanin | brividi per l’accoglienza a Emma Marrone | è commozione

Arriva Emma a Verissimo e Silvia Toffanin ‘si scioglie’. Brividi : il gesto della conduttrice commuove tutti. Anche la stessa cantante : Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, nell’appuntamento odierno di ‘Verissimo’ è stata ospite di Silvia Toffanin Anche la cantante Emma Marrone, che si è finalmente ripresa dopo aver combattuto nuovamente contro la malattia. Normalmente la conduttrice non si sbilancia del tutto, ma stavolta ha davvero fatto un’eccezione. Le due sono legate da una grandissima amicizia ed è per questo che ha addirittura deciso di ...

Verissimo - Emma Marrone fa crollare Silvia Toffanin : "La malattia? Sì - ho avuto paura" : Mega concerto. Emozioni assicurate con la voce graffiante di Emma Marrone che, dopo la malattia, torna a sorridere. La sua energia è vincente, coinvolge tutti. Proprio come il sound delle sue canzoni. E il suo concerto all'Arena di Verona, attesissimo, in programma per il prossimo 25 maggio, segna g

“Non voglio essere dimenticata”. La paura - la malattia : Emma Marrone si apre con Silvia Toffanin : Emma Marrone torna nuovamente a parlare davanti alle telecamere, dopo aver affrontato e sconfitto la malattia. Lo ha fatto con Silvia Toffanin, in un’intervista al programma ‘Verissimo’ che andrà in onda domani, sabato 16 novembre. Ha toccato diversi argomenti, a cominciare ovviamente dal suo stato di salute attuale. Per quanto riguarda l’amore, sembra proprio non sia ancora il momento per avere gioie sentimentali: “Credo e penso che la persona ...

Raz Degan a Verissimo - domanda maliziosa di Silvia Toffanin? Reazione impensabile : "Io sono..." : Imbarazzo per Raz Degan, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Già, il suo celeberrimo slogan "sono solo fatti miei", quello dell'altrettanto celeberrimo spot, torna infatti prepotentemente d'attualità. Il punto è che la Toffanin ha provato a indagare sulla sua vita privata, sulla sua n

Verissimo - Il Volo a Silvia Toffanin : “Non siamo antichi!” : Verissimo, i ragazzi de Il Volo rispondono alle critiche: “Basta dire che siamo antichi!” I ragazzi de Il Volo sono stati ospiti a Verissimo per una lunga intervista con Silvia Toffanin. I tre hanno parlato delle loro vite, della loro carriera decennale, dei loro amori e dei prossimi progetti. Parlando di chi li accusa di essere “antichi”, però, i tre hanno un pensiero unanime… “Non siamo antichi. siamo ...

Verissimo - Francesca Manzini in lacrime di fronte a Silvia Toffanin : troppo doloroso quel racconto : L’attrice ed imitatrice Francesca Manzini è figlia di un dirigente sportivo, quindi ha trascorso gran parte dei suoi primi anni di vita allo stadio. Ma le sue più grandi passioni sono state il cinema e l’intrattenimento ed a 18 anni ha esordito per la prima volta in televisione. Oggi è stata ospite di ‘Verissimo’ e con Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti. A proposito di quando era soltanto una bambina ha detto: “Io per non sentire cose ...

Verissimo - annuncio di Fabio Fognini a Silvia Toffanin : "Io e Flavia aspettiamo una bimba. Come la chiamiamo" : Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 9 novembre, il tennista Fabio Fognini parla della seconda gravidanza della sua compagna, Flavia Pennetta. “aspettiamo una femminuccia”. Il nome? Nulla è ancora deciso. “Sicuramente inizierà con la F, Come tutti noi in famiglia. È un obbligo, se no mio pa

Viva RaiPlay - Fiorello : “Vorrei essere come Silvia Toffanin” : Viva RaiPlay: Fiorello fa una confessione su Silvia Toffanin Scommessa vinta, per il momento, per Fiorello e Viva RaiPlay! in onda su Rai1 e in streaming. il primo appuntamento, andato in onda lunedì 4 novembre, ha fatto registrare 6.532.000 telespettatori e il 25,1% di share. Seppur per un quarto d’ora di durata della trasmissione, lo showman siciliano è stato il vero protagonista della serata. Tanta musica, sprazzi di satira e incursione ...

Iva Zanicchi a Silvia Toffanin : “Sei l’unica che mi fa parlare!” : Verissimo, Iva Zanicchi confessa a Silvia Toffanin: “Mia figlia mi ha sgridato” E’ appena terminata una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti intervistati oggi da Silvia Toffanin, tra i quali anche Iva Zanicchi. Difatti quest’ultima, a distanza di poche settimane dall’ultima ospitata, è tornata nel rotocalco pomeridiano di Canale 5 per raccontare nuovi aneddoti sul suo passato. E in questa occasione ha ...

Verissimo - Adriano Celentano gela Silvia Toffanin : "Vorrei essere come Adrian" : Adriano Celentano a Verissimo ha concesso pochissime parole a Silvia Toffanin a pochi giorni dalla (ri)partenza di Adrian. E' stata la conduttrice ad andare a trovare Celentano negli studi del programma in partenza il 7 novembre. "Stavolta mi farò vedere", dice Celentano: "Il pubblico si aspetta gr

Verissimo anticipazioni 9 novembre : Silvia Toffanin svela gli ospiti : Silvia Toffanin svela gli ospiti di Verissimo (sabato 9 novembre) E’ andata in onda anche oggi, sabato 2 novembre, una fortunata puntata di Verissimo con la brava Silvia Toffanin, la quale ha regalato al pubblico di Canale 5 delle interviste sincere, pulite, senza filtri e spettacolarizzazioni inutili. Sul finire della puntata, poco prima di annunciare Caduta Libera con Gerry Scotti (che continua il suo successo da molti mesi a questa ...

Silvia Toffanin - la surreale intervista a Celentano : pubblico diviso : Silvia Toffanin, surreale intervista ad Adriano Celentano: il pubblico si divide L’attesissima intervista ad Adriano Celentano fatta da Silvia Toffanin ha assunto contorni surreali. Il Molleggiato, in vista del ritorno della fiction cartoon Adrian (in onda da giovedì prossimo), ha concesso una chiacchierata alla conduttrice di Verissimo. Chi pensava che l’attore si presentasse sulla classica […] L'articolo Silvia Toffanin, la ...

Adriano Celentano spiazza Silvia Toffanin : “Sono peggio di così” : Silvia Toffanin spiazzata da una dichiarazione di Adriano Celentano a Verissimo Adriano Celentano è stato ospite a Verissimo. O meglio, Silvia Toffanin è entrata nel “quartier generale” del “Molleggiato” e tra una pausa e l’altra delle riprese, ha avuto modo di fare alcune domande al cantante, che tornerà con Adrian da giovedì 7 novembre su Canale5. La Toffanin è rimasta spiazzata dallo showman per via di una ...

Verissimo - Silvia Toffanin fa una confessione spiazzante : “Ho paura!” : Silvia Toffanin parla dell’ipotetico matrimonio con Pier Silvio Berlusconi: “Mi spaventa!” Silvia Toffanin è la padrona di casa di Verissimo, il salotto del sabato pomeriggio che ogni settimana ospita gli artisti più famosi e importanti del mondo della televisione, della musica e del cinema. Intervistata da Di Più, Silvia ha parlato anche d’amore, aprendo il suo cuore e facendo una dichiarazione spiazzante su un ...