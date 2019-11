Roma | chapeau Florenzi | “rispetto le scelte di Fonseca | da capitano devo dare l’esempio”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Una vittoria con la Nazionale per ritrovare il sorriso perso. Alessandronon è più titolare inamovibile con la, ma per il c.t. Roberto Mancini l’esternono resta comunque un importante tassello dell’Italia. Ecco le parole del giocatore rilasciate in una recente intervista: “non ho giocato per far cambiare idee a, ma solo per me stesso. Continuerò come sempre ail massimo in allenamento, sperando nel breve periodo di riuscire a mettere in difficoltà il mister, che in questo momento sta facendo altre. E io le rispetto. Sefare ill’esempio. Metto ladavanti a me. Tutti dobbiamo restare in silenzio e lavorare, perchè se lo fa il, allora tutti lo fanno di conseguenza”.L'articolo: “rispetto ledi, da...

stefano_roma : In questa immagine, il presidente del Veneto #Zaia impegnatissimo negli interventi per l'emergenza di Venezia. Chap… - Hanna10309434 : @taleequaleshow @MariahCarey @JessicaMorlacc2 A Jeeee! So' moro, So' dai 30 ai 40, So' del Sud più di Monte e vivo… -