Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Continua da qui di Irene Sgambaro Ora, tralasciando il fatto che io sono probabilmente stata pazza a mettermi in un monastero mentre ancora allattavo (ma se non avessi portato a casa quelle interviste non sarei stata in grado di sostenere il passaggio di anno del dottorato – ne avevo già scritto nel post precedente), avrei apprezzato che il mio medico di base o il mio farmacista – che sapevano della mia partenza e che in ogni altra circostanza ho reputato più che competenti – mi avvertissero che il tiralatte probabilmente non sarebbe stato sufficiente e che rischiavo di andare incontro a un viaggio poco piacevole. Se poi, in tv o per altro mezzo, si parlasse con normalitàfisiche che riguardano il corpo della donna una volta che diventa madre, magari non avrei neanche avuto bisogno diavvertita. Su altri argomenti, quali leche si ...

briciola1965 : RT @GiorgiaMeloni: Ecco quello che nessuno dice sull'immigrazione clandestina. #CarolaRackete ha dichiarato che l'indicazione di andare a p… - Noovyis : (Nessuno ti dice delle difficoltà di essere genitori: giornali e tv non ne parlano con normalità) Playhitmusic - - AnnaP1953 : RT @GiorgiaMeloni: Ecco quello che nessuno dice sull'immigrazione clandestina. #CarolaRackete ha dichiarato che l'indicazione di andare a p… -