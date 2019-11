Milano Anni ’60 | in mostra la storia di un decennio irripetibile

Milano. Dopo trent’anni torna il capolavoro la Madonna Litta : Fino al 10 febbraio 2020, all’interno del palinsesto “Milano e Leonardo 500”, il Museo Poldi Pezzoli propone una mostra di

Milano : spacciano droga con bimbo di due anni - arrestati padre e nonna : Milano, 16 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano due persone, madre e figlio, mentre stavano spacciando droga in auto con un bambino di due anni, figlio dell'uomo. La nonna, di 60 anni, e il padre, di 28, sono stati sorpresi in via Caterina da Forlì. L'uomo e la donna, già noti alla po

Milano - africano si spoglia e cerca di stuprare una studentessa di 21 anni sul tram in pieno giorno : Un uomo di origine centrafricana avrebbe cercato di stuprare una studentessa di 21 anni su un tram a Milano, in zona Bicocca, in pieno giorno. Secondo Milano Today, che riporta la notizia, il fatto sarebbe accaduto a ottobre ma reso noto solo ora che che è finito sulla scrivania del procuratore aggi

Milano - donna di 70 anni violentata per 11 ore consecutive : arrestato 29enne indagato per altri tre abusi : È stata violentata per 11 ore consecutive. Dalle 22 del 3 novembre alle 9 del giorno dopo, quando, uscendo di casa barcollando, è riuscita a chiedere aiuto ai vicini. Tutto era iniziato su Internet, dove un uomo di 29 anni ha contattato la 70enne su un sito di incontri per adulti. Dopo aver concordato una prestazione sessuale, l’uomo si è presentato all’appartamento della donna in zona Arco della Pace, a Milano. Qui il 29enne ha messo in ...

Milano. Buon Compleanno East Market : domenica 24 il mercatino festeggia 5 anni : East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, compie cinque

Milano - uccise le due sorelle incendiando l’abitazione : arrestato dopo quattro anni : Abitava ancora nella casa di famiglia in cui quattro anni e mezzo prima era avvenuta la tragedia. Giuseppe Agrati non aveva lasciato quella palazzina a Cerro Maggiore, nel Milanese, nemmeno dopo l’incendio che nella notte tra il 12 ed il 13 aprile del 2015 aveva ucciso le due sorelle maggiori, Carla e Maria, rispettivamente di 68 e 70 anni, sorprese nel sonno dalle fiamme. Ed è in quella residenza che si sono recati i carabinieri di Milano per ...

Jannik Sinner vince il Next Gen 2019 di Milano : Jannik Sinner ha vinto a finale di Next Gen Atp Finals 2019 a Milano, battendo l2019;australiano De Minaur in tre set: 4-2, 4-1, 4-2. C2019;è una stella che si accende nel panorama del tennis mondiale, ed è questo altoatesino che nel suo gioco ha la traccia del fuoriclasse. Il predestinato ha cominciato la stagione da n. 553, oggi è nella top 100 dei migliori al mondo (n. 95), ma la graduatoria è bugiarda. Per i colpi ...

Milano - Antonio Cianci killer in permesso premio accoltella un uomo in un parcheggio. Quei tre carabinieri assassinati quarant’anni fa : L’autore del gesto è Antonio Cianci, che nel 1979 aveva ucciso tre carabinieri a Melzo. L’aggressione all’ospedale San Raffaele: il ferito è grave ma non in pericolo di vita

Tennis - Jannik Sinner dopo il trionfo a Milano : “E’ stata una settimana perfetta. Il mio livello da top-20? Lo devo ancora dimostrare” : La “Sinner Mania” è definitivamente esplosa. All’Allianz Cloud di Milano il giovane altoatesino è il primo italiano della storia a conquistare le Next Gen ATP Finals di Tennis. Per il 18enne nativo della Provincia di Bolzano si tratta del primo titolo nel circuito ATP, prevalendo nell’atto conclusivo contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo). Una vittoria frutto di un Tennis devastante, potente, su cui ...

NextGen 2019 : a Milano Jannik Sinner ha raggiunto l’apice della sua annata straordinaria : E’ ancora grande la gioia per la vittoria di Jannik Sinner nelle NextGen ATP Finals di Milano ma, seppure ancora a caldo, dobbiamo cercare di analizzare con lucidità il suo comportamento nel torneo giocato all’Allianz Cloud / Palalido. Fino a un mese fa il 18enne altoatesino di Sesto in Pusteria non aveva la continuità di gioco che ha mostrato da quando ha battuto Gael Monfils ad Anversa in poi, e che è arrivata alla massima potenza proprio nel ...

NextGen 2019 : Jannik Sinner distrugge De Minaur e vince il trofeo! Lezione di tennis a Milano - show da delirio : Uno strastoferico, incredibile Jannik Sinner nella finale delle NextGen ATP Finals di Milano ha letteralmente demolito l’australiano Alex De Minaur, numero 18 del mondo, lui che è 95° del ranking, col punteggio di 4-2 4-1 4-2 in un’ora e 5 minuti di gioco! Sinner deve affrontare due palle break già nel primo game ma le salva alla grande, ne ha due a sua volta nel game successivo, sulla prima mette un dritto largo di un dito e alla fine De Minaur ...

Pallavolo – Ottima prova della Powervolley Milano : Ravenna annientata 3-0 : Nimir annienta Ravenna: l’Allianz Powervolley Milano vince 3-0. Terzo successo esterno per Milano: una prova corale che esalta la prestazione dell’olandese prova superata: nel momento più difficile dell’inizio della stagione, con la defezione di due centrali, Milano si impone nettamente a Ravenna in tre set e vola a 9 punti in classifica. Una gara straordinaria per i ragazzi di coach Piazza, che vincono per 3-0 (25-27, 16-25, 20-25) ...

NextGen 2019 - Jannik Sinner : “Contento della vittoria - un’emozione giocare a Milano. Sempre in campo per vincere” : Jannik Sinner ha ha travolto lo svedese Mikael Ymer per 4-0, 4-2, 4-1 e si è così qualificato alle semifinali delle Next Gen ATP Finals 2021, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 21. L’azzurro si è letteralmente scatenato all’Allianz Cloud di Milano e si è imposto in meno di un’ora di gioco, esprimendo un tennis spumeggiante e davvero molto convincente. Il 18enne tornerà in campo domani sera per ...

