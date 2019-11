Lady Martinez Agustina Gandolfo manda in delirio i follower | il suo ultimo scatto è da

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Lautaroè uno degli uomini del momento in casa Inter ma anche nella nazionale argentina visto che pare sia il "prediletto" della Pulce Lionel Messi. Il 22enne di Bahia Blanca si sta imponendo in nerazzurro grazie ad Antonio Conte che gli sta dando fiducia schierandolo da titolare e dandogli un ruolo centrale all'interno della squadra. Lautaro ha già segnato otto reti tra campionato e Champions League, in sedici presenze, mentre nella passata stagione giocando pochi spezzoni e solo da marzo a maggio da titolare ha messo insieme 9 reti in 35 presenze totali.I numeri di Lautaro sono molto buoni anche con la nazionale argentina con 16 presenze e nove reti al suo attivo. Il classe '97 ex Racing ha anche giocato l'ultima amichevole vinta dall'Albiceleste contro i rivali storici del Brasile e vinta dagli argentini per 1-0 grazie al gol di Messi. Lautaro si gode il momento: è ...

