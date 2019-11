Ex Ilva | chi sono i magistrati che indagheranno sul caso ArcelorMittal

**Ex Ilva : Calenda - ‘oggi chiamo Mittal - basta follie’** : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Sono 18 mesi che non parlo con i Mittal. Oggi li chiamo. Perché tra le follie della Morselli e quelle del Governo qui stiamo distruggendo la capacità industriale del paese”. Lo scrive Carlo Calenda su Fb.L'articolo **Ex Ilva: Calenda, ‘oggi chiamo Mittal, basta follie’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Nessuna soluzione per Ilva - ma si tratta. La Procura di Milano apre un’inchiesta ??????? : Ricorso dei commissari contro l’azienda. La numero uno Morselli: «Presi in giro i salvatori della Patria»

L'Avvocato chiede una mano al giudice. Corsa per non spegnere l'Ilva : L’ultimo tentativo si spegne nel tardo pomeriggio al ministero dello Sviluppo economico. È lì, davanti ai sindacati e al governo, che l’amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, conferma la decisione del colosso dell’acciaio di lasciare l’ex Ilva di Taranto: “Abbiamo deciso di andarcene, il recesso è in corso”. Dopo due ore e mezza di discussioni, accuse e ...

Ex Ilva - Conte : 'Non consentiremo chiusura'/ AM su spegnimento : 'Possibili emissioni' : Ex Ilva: incontro fra i sindacati e ArcelorMittal al Mise. Ricorso commissari contro recesso. Conte: 'Non consentiremo la chiusura'.

Ex Ilva - governo deposita ricorso urgente contro la decisione di Arcelor Mittal di chiudere : Il governo ha depositato un ricorso urgente contro la decisione della multinazionale Arcelor Mittal di chiudere gli impianti dell'acciaieria Taranto. Conte: "Arcelor Mittal ne risponderà in sede giudiziaria sia per ciò che riguarda il risarcimento danni, sia per ciò che riguarda il procedimento d'urgenza".Continua a leggere

Ex Ilva - l’ad di Mittal : “Area a caldo criminale. Senza scudo non si può produrre”. Re David : “Chi è in affitto non può incendiare casa” : Le condizioni dell’area a caldo dell’acciaieria di Taranto sono in questo momento “criminali” e l’immunità penale è indispensabile per continuare a produrre. È quanto ha detto l’amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, durante la riunione al ministero dello Sviluppo Economico con i sindacati dopo la decisione di abbandonare gli stabilimenti ex Ilva. “Una delle condizioni che era ...

Ex Ilva - Landini : “Chiediamo responsabilità ad Arcelor - il Paese non può accettare di perdere l’industria dell’acciaio” : “All’azienda chiederemo di ritirare quello che ha già deciso, che è totalmente inaccettabile, perché avviare lo spegnimento vuol dire pensare di chiudere quell’impianto”. Così Maurizio Landini, numero uno della Cgil, entrando all’ingresso tra sindacati e azienda che si svolge al Mise. “Gli impianti vanno salvaguardati. Per noi è del tutto illegittimo quello che Mittal sta facendo e bene hanno fatto la ...

Ex Ilva - la Procura di Milano apre un’inchiesta contro ignoti sulla gestione dell’acciaieria : Il Procuratore capo Francesco Greco ha annunciato l'apertura di un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati né ipotesi di reato, sulla gestione dell'ex Ilva di Taranto. La decisione è arrivata a poche ore dalla dichiarazione di ArcelorMittal di spegnere progressivamente gli impianti della città pugliese entro la metà di gennaio.Continua a leggere

Ilva - Arcelor Mittal via il 4 dicembre - commissari presentano ricorso. Provenzano : non permetteremo stop. Procura apre inchiesta : Stop agli impianti dell'ex Ilva di Taranto. Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione»...

Ilva - Mittal comunica sospensione al governo. Patuanelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari”. Procura di Milano apre inchiesta : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

Ex Ilva - ore decisive per la chiusura dello stabilimento di Taranto : Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato azienda e sindacati nel tentativo di aprire un canale di confronto istituzionale

Ilva - chiusura appesa a un filo : incontro Conte-Mittal ultimo spiraglio : La strada è in salita e la possibilità che si riapra la trattativa è appesa ad un filo. La convinzione che tutti i piani alternativi ad ArcelorMittal possano essere più...