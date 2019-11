Manovra | Brescia a presidio Vigili Fuoco | ‘impegno per più risorse’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – ‘Sono qui per mettere la faccia su un impegno preso dal MoVimento 5 Stelle e su una vostra richiesta sacrosanta. Non possiamo ricordarci deidelsolo di fronte alle tragedie. In questaabbiamo trovato i primi 25 milioni. Sono solo una prima risposta e in Parlamento lavoreremo per aumentare queste risorse.” Lo ha detto il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe(M5S), intervenendo su invito delle rappresentanze sindacali alla manifestazione organizzata in piazza Montecitorio.‘Sapete che questa richiesta è rimasta inascoltata da decenni e oggi è finalmente sul tavolo del governo. La volontà politica c’è. Chiedete conto anche a ministri e sottosegretari del recente passato. Noi approveremo presto in commissione una risoluzione sul tema impegnando formalmente il ...

RaiStudio24 : Giuseppe Brescia @g_brescia (@Mov5Stelle) a #Studio24: nella #Manovra sono stati previsti forti investimenti per il mezzogiorno - GdelleValli : Anche Confartigianato Brescia e Lombardia contro la manovra del Governo - Runway32 : RT @Assofond: -0,9% la produzione industriale di #Brescia Non succedeva da oltre sei anni Un segnale d'allarme per tutti Focus del @sole24o… -