Maltempo in Toscana | tromba d’aria a Marina di Carrara spazza via un albergo | “Danni

Maltempo - pesante alluvione al confine Lazio-Toscana : disastro a Civitavecchia - si temono morti [FOTO LIVE] : Situazione drammatica per il Maltempo che si sta abbattendo sull’Italia in questo Venerdì 15 Novembre. Una pesante alluvione sta colpendo la costa del Lazio settentrionale, vicino al confine con la Toscana, tra Santa Marinella e Civitavecchia. L’Aurelia è completamente allagata. Sott’acqua scantinati e cantine. In corso numerosi salvataggi dei Vigili del Fuoco, che disperatamente tentano di evitare il peggio. Purtroppo il ...

Maltempo : domani scuole chiuse in alcuni comuni della Toscana : domani, venerdi’ 15 novembre, scuole chiuse in alcuni comuni della Toscana, a causa dell’allerta meteo arancione emessa dalla Regione Toscana dalla mezzanotte di oggi e valevole fino alle 18 del 15. Il sindaco di Grosseto ha ordinato la chiusura delle scuole site sul territorio del Comune di Grosseto dove saranno chiusi anche i cimiteri ed i parchi pubblici. scuole chiuse anche a Manciano (Grosseto), Magliano in Toscana (Grosseto), ...

Previsioni Meteo Toscana : forte Maltempo all’orizzonte : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 16 novembre. Domani nottetempo e al primo mattino molto nuvoloso con residue deboli piogge a carattere sparso sulle zone centrali, in esaurimento; tendenza al miglioramento nel corso della mattina con schiarite a partire dalle zone costiere in estensione alle zone interne. Venti: deboli o moderati di ponente o di maestrale su costa centrale e Arcipelago, deboli variabili nelle zone ...

Maltempo Toscana - tanta pioggia nel Pistoiese : torrenti gonfi - cede il tratto di un argine : Il Pistoiese, la scorsa notte ha registrato precipitazioni oltre le attese e le stime dei meteorologi con ripercussioni al suolo sui livelli dei corsi d’acqua e sulle opere idrauliche superiori alle previsioni. Un tratto d’argine sul Fosso Impialla a Quarrata – già stabilizzato in sicurezza con intervento d’urgenza – ha ceduto. Inoltre sono entrate in funzione le nuove casse di espansione in fase di completamento ...

Maltempo Toscana : chiusa una terapia intensiva a Pisa per infiltrazioni d’acqua : Un’infiltrazione di acqua dalle macchine dell’impianto di trattamento dell’aria nella terapia intensiva dell’edificio 6 all’ospedale di Cisanello a Pisa ne ha reso necessaria oggi la chiusura temporanea, “in attesa del ripristino delle condizioni di operabilità e due degenti sono stati spostati nelle altre terapie intensive, senza necessità di riprogrammare le attività previste“. Lo rende noto ...

Maltempo Toscana : cede una strada in Versilia a causa delle piogge : Il Maltempo ha provocato un cedimento stradale in provincia di Lucca. E’ stato chiuso un tratto della via Sarzanese al km 17,2 all’altezza del paese di Bozzano, in Versilia, ed è stata creata una viabilità alternativa. La sezione stradale che ha ceduto a causa del Maltempo ha interessato alcune tubature dell’acqua che passano sotto il manto stradale ed aperto una buca di circa cinque metri per due. Sul posto il sindaco di ...

Maltempo - in Toscana allerta gialla per rischio idrogeologico su costa e isole : In Toscana ancora tempo instabile per oggi, venerdì, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domani, sabato, residui fenomeni su Arcipelago, aree costiere e province meridionali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo, emesso ieri per rischio idrogeologico e temporali forti, fino alla mezzanotte di oggi in particolare sulle zone centro-meridionali della regione. Emesso ...

Allerta Meteo Toscana : temporali e Maltempo in arrivo : Tempo in peggioramento dalla sera di oggi, giovedì, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani, venerdì, perturbato nella notte e in mattinata con diffusi rovesci e temporali; attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti con validità dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 13 ...

Maltempo Toscana - frana un muro di contenimento a Firenze : un’auto danneggiata : Le piogge stanno causando disagi in Toscana, dove un muro di contenimento è franato a Firenze a causa del Maltempo. Il muro, posto a delimitazione di una proprietà privata, è franato questa mattina intorno alle 10.30 a causa del Maltempo in via Torre del Gallo sulle colline della città. Un’auto in transito è stata parzialmente investita dai detriti e danneggiata, illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili ...

primi fiocchi di neve alla Doganaccia, a 1600 metri, sull'Appennino Pistoiese: il comprensorio questa mattina si è svegliato imbiancato dalla prima nevicata della stagione. Alla Doganaccia ci si prepara alla partenza della stagione: pronti 40 cannoni per l'innevamento artificiale.

Maltempo Toscana - paura a Firenze : cade l’intonaco da un palazzo in centro : Intervento dei vigili del fuoco in una via del centro di Firenze, in borgo Santi Apostoli, per la caduta di frammenti di intonaco dalla facciata di un palazzo. Al termine delle verifiche i pompieri, intervenuti con un’autoscala, hanno delimitato la zona in via precauzionale. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche la polizia municipale. In accertamento le cause: oggi su Firenze si è abbattuta un’ondata di Maltempo, con ...

Maltempo Toscana : esonda il torrente nella Lunigiana - allagamenti nell’Aretino : Criticità a causa del Maltempo in Lunigiana dove il torrente Fiume, nel territorio di Zeri (Massa Carrara), è esondato in due punti. Smottamenti invece in località Bergugliara e nella frazione di Piania mentre a Pontremoli viene monitorata la piena del torrente Verde. Lo rende noto il consorzio di bonifica 1 Toscana nord. Presidiato costantemente l’impianto idrovoro di Aulla, pronto a entrare in funzione in caso di innalzamento sopra la ...

Maltempo : allerta gialla per temporali e vento su tutta la Toscana : Peggioramento delle condizioni meteo in Toscana previsto a partire dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 5 novembre, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, in estensione dal nord ovest al resto della regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo esteso a tutta la regione per temporali forti con validità dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani; sempre ...