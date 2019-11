Il brutale survival d’azione multiplayer Rust arriva su PlayStation 4 e Xbox One nel 2020

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 15 novembre 2019), uno tra i giochipiù famosi, brutali e competitivi mai creati, sta perre su4 eOne. Annunciato durante l’X019 di Microsoft a Londra, gli appassionati avranno la possibilità di mettere alla prova la loro capacità di sopravvivenza anche su console, doveè in arrivo l’anno prossimo. Nel momento in cui Facepunch e Double Eleven apriranno i server nel, i giocatori alla ricerca della sfida competitiva definitiva per la sopravvivenza su console potranno affrontarsi online in scontri con un massimo di 100 avversari. Ti svegli su una misteriosa isola post-apocalittica disseminata di fatiscenti monumenti industriali e scienziati investigatori, e sta a te scoprire come sopravvivere in un mondo dove tutto e tutti sembrano volerti uccidere. Inc’è un solo vero obiettivo: ...