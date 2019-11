Acqua alta a Venezia | il sindaco | «Un miliardo di danni | serve subito il Mose e non basta»

Acqua alta Venezia - atteso picco a 120 cm. Allerta meteo in 7 regioni : A Venezia l'Acqua alta non dà tregua, una serie ininterrotta come non accadeva da oltre un secolo. Nella notte sono stati toccati i 115 centimetri, un livello classificato come molto sostenuto dopo i 154 cm raggiunti ieri alle 11.20. Piazza San Marco resta allagata e per oggi il Centro maree del Comune prevede un'altra massima di 120 centimetri intorno a mezzogiorno. Si procede alla conta dei danni, inestimabili, al patrimonio ...

Ancora maltempo sull'Italia. Sarà un weekend di piogge e Acqua alta : L'Italia vivrà un altro weekend difficile per quanto riguarda il maltempo che imperverserà in molte zone del Paese. Un brusco cambio delle temperatura, già in corso da diversi giorni, ha causato l'avvento delle prime nevicate al nord e nuovi disagi in altre Regioni. E si attende Ancora "acqua alta" in laguna. Condizioni di brutto tempo nel weekend, a causa di un altro vortice ciclonico che risalirà dal cuore della Tunisia ...

Venezia sotto l'Acqua alta - toccata quota 154 centimetri. Franceschini : «Serve ben altro dei 20 milioni stanziati» : Il sindaco ha chiuso Piazza San Marco. Sospeso il servizio di trasporto pubblico di linea e lezioni interrotte nelle scuole per il terzo giorno

Acqua alta Venezia - video live/ Allerta rossa : domani marea arriverà a 1 - 20 metri : Venezia, diretta video live Acqua alta: marea sale fino a 160 cm, domani nuovo picco. Due morti nel sestiere Castello. Scuole resteranno chiuse.

Venezia - va dalla mamma per aiutarla con l’Acqua alta : uccisi entrambi da esalazioni monossido : La tragedia in un'abitazione nel sestiere Castello. Le vittime sono un'anziana donna e il figlio che era andato a stare da lei per non lasciarla sola in questi giorni di acqua alta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.Continua a leggere

Il regista Andrea Segre : “Attenti - l’Acqua alta scava un solco anche nelle persone” : 43 anni, veneziano di Dolo, sta per iniziare le riprese del suo prossimo film su Venezia. Verrà girato in primavera alla Giudecca e racconterà la sconvolgente trasformazione della città

Acqua alta a Venezia - Accorsi e Golino mandati via mentre girano. “Abbiamo deciso noi di fermarci” : Stefano Accorsi e Valeria Golino sono stati invitati a lasciare piazza San Marco mentre stavano girando una scena che ha causato malumori e proteste in piena Acqua alta. Con loro allontanati anche comparse e troupe cinematografica. Duro il sindaco Brugnaro: "C'è poi anche qualcuno che vorrebbe girare un film, li abbiamo mandati via, anche questi. Poi non c'è di peggio che la speculazione in questi momenti". Non ha tuttavia esplicitato il nesso ...

La Libreria Acqua alta lancia un messaggio di speranza : “Venezia tornerà a splendere” : Gli ingenti danni causati dall'Acqua Alta che nei giorni scorsi ha sommerso Venezia non ha risparmiato nemmeno la Libreria Acqua Alta, definita da molti "la più bella del mondo". Dopo giorni di silenzio, trascorsi a valutare l’entità del disastro, dalla pagina Facebook i due titolari rassicurano: "siamo ancora operativi". Un messaggio di speranza, quello di Diana e Luigi, i titolari: "Venezia resiste con tenacia e solidarietà. Sappiamo che ...

Acqua alta a Venezia - M5S attacca Zaia : 'Lui a festeggiare a Bologna - schifo assoluto' : Quello tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega Nord è un duello, ormai, senza esclusione di colpi. Dopo i quattordici mesi passati al governo, sul piano politico i due schieramenti non se le mandano certo a dire. Ogni qualvolta c'è un passo falso o presunto tale da segnalare dell'altro non si perde occasione per farlo. Accade perciò che il partito grillino, attraverso la propria pagina Facebook, si trovi a segnare ai suoi follower il fatto che, ...

Venezia - nuovo picco d’Acqua alta : 154 centimetri. Sommerso il 70% del centro - San Marco chiusa. Sospesa circolazione vaporetti – DIRETTA : A Venezia suonano, ancora una volta, le sirene d’allarme. Piazza San Marco è stata chiusa ed è di nuovo allagata, così come il 70% del centro storico è Sommerso: poco dopo le ore 11 la marea ha superato il mezzo metro di altezza ed è stata Sospesa la circolazione dei vaporetti. La città è semideserta, i turisti sono chiusi negli alberghi: in mattinata – fa sapere il centro Maree – l’acqua alta è ...

Le foto dell’Acqua alta oggi a Venezia : Ha raggiunto un livello massimo di 154 cm per poi scendere lentamente: per precauzione Piazza San Marco è stata chiusa

Acqua alta a Venezia - il Comune : attenzione a messaggi fake sui social : Il Comune di Venezia ha allertato residenti e turisti su alcuni messaggi diventati virali sui social network su presunte previsioni allarmistiche di picchi di marea per le prossime ore (LE FOTO - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). "Si tratta di contenuti completamente privi di fondamento - avverte una nota dell'amministrazione comunale - e si invita la cittadinanza a informarsi solo attraverso canali ufficiali". ...

Venezia - sindaco chiude piazza San Marco per l’Acqua alta. Anche a Chioggia - chiuso centro storico : "Sono le 9.20 e sono costretto a far chiudere la piazza, stiamo dando gli ordini alla polizia locale, la chiudiamo per ogni evenienza per non mettere a rischio l'incolumità delle persone". Inizia così la mattinata del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che annuncia un'altra giornata di passione per la città in cui è attesa una forte marea, "eccezionale" con un picco di 160 centimetri. Nel weekend il livello è invece in leggera diminuzione, ...

Acqua alta e burocrazia. A Venezia l’emergenza è l’ideologia : Roma. Ercole Incalza la definisce un’“opera unica”. “Per rilevanza ingegneristica, per complessità, per eccellenza tecnologica: il Mose non ha eguali. E tuttavia il nostro paese non può dirsi soddisfatto perché l’intero progetto è stato accompagnato da ritardi gravissimi. Soltanto oggi, di fronte al